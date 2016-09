Dani Oțil, dezlănțuit! Ce spune despre sexul cu fete bete

Prezentatorul de televiziune Dani Oțil și-a spus răspicat părerea despre acele tinere care consumă alcool excesiv și nu mai știu de ele. În plus, „matinalul” a comentat și cum seve el o partidă amoroasă cu o tânără beată criță.

Dani Oțil a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu diva de la Monaco, Mihaela Rădulescu, însă aceasta nu a avut un final fericit.

După ruptura de Mihaela Rădulescu, prezentatorul de televiziune nu a mai avut o relație oficială.

Cunoscut pentru faptul că este foarte slobod la gură și spune exact ce gândește, Dani Oțil și-a spus categoric părerea despre tinerele care se îmbată, dar și despre cum vede el sexul cu o astfel de parteneră.

„Care e faza cu fetele tot mai bete? E un nou trend? E la modă să te faci praf? Nu mă refer la pileală…mă refer la stadiul ala în care nu poți merge nici în tenisi, dar mai pe tocuri. Am o meserie în care văd mulți petrecăreți. Îmi place când urcăm pe mese. La ultimul party cred ca am împărțit 2.000 de shot-uri, din care o mare parte au ajuns în mine. Nu sunt ipocrit: petrecerea fără alcool e ca un deget fără unghie. Și totuși… ospătarii, barmanii, bodyguarzii au tot mai multe povești cu fete (de cele mai multe ori foarte frumoase) care se termina urât…scârbos…cu fluide și nu tocmai fluide, cu taximetriști și scandal, cu bătăi în fața clubului, cu chiloți la vedere, vulve ce salută obosite trecătorii…

E o nouă moda să te imbeti tare, femeie? Știu ca alcoolul amplifică trăiri, iar tu ești o ființă sensibilă… dar câte angoase ai de înecat? Câte nemulțumiri? Câtă pizmă? Câte reușite ai într-o săptămâna de le bei pe toate la sfârșitul ei?

Nu vreau să deschidem aici o comparație cu bărbații… e clar ca noi suntem niște bețivi mai pragmatici și nu meritam oricum o postare. Să revenim la fete.

Să nu îmi zici că așa te distrezi tu… că dacă te întreb despre weekendul trecut îți lipsește aproape tot filmul. Te-ai îmbătat la generic și ai vomitat la bloopers.

Să nu îmi zici că doar când bei ai curaj… că trecem la o demostrație de tip geometrie:

a)băutura scoate lucruri ascunse din noi…înlătură inhibiții

b)când bei mult, ești o târâtură

c) sâmbată ai băut mult

de unde deducem că în viața reală…ești o târâtură inhibată! q.e.d.

Ne plac tot mai mult petrecerile tip Loft. Motivele sunt multe. Principalul e că fetele pot bea enorm ziua… pentru că “alea care beau noaptea sunt bețive!”

OK, hai să ne înțelegem, fiecare face ce vrea pe banii lui sau pe ai celui care plătește frapiera…dar…dacă tot ai prins curaj și alcoolul te-a stârnit sexual, aș vrea sa înțelegi câteva detalii:

1. ne plac femeile foarte bete doar în comediile romantice

2. toți visăm să îmbătăm femei ca să le-o tragem ușor, dar ne-am oprit în facultate

3. când bei mult, draga mea faci sex fix ca noptiera…doar că ea nu vomită

Pentru mine sexul cu o femeie frumoasă e ca și cum aș juca fotbal cu Messi sau ca și cum aș merge să bat răufăcători cu Batman… și unul și altul m-ar jigni rău dacă s-ar prezenta la treaba asta clătinându-se, urcând greu în taxi… sau întrerupând actul pentru a da la rațe”, a explicat Dani Oțil pe pagina sa de pe un site de socializare.