De ce a ales Andreea Bănică să nască prin cezariană. A spus tot despre momentele grele prin care a trecut

De ce a ales Andreea Bănică să nască prin cezariană. Artista a vorbit deschis despre clipele grele prin care a trecut.

Andreea Bănică este mămica a doi copii. Vedeta are o fetiță pe nume Sofia și un băiețel, Noah, care a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.

Pe blogul său personal, cântăreața le-a vorbit deschis admiratoarelor sale despre momentul nașterii și de a ales să facă cezariană.

„La prima sarcină nu m-am gândit nicio clipă să nasc natural… mi se părea că nu am nicio variantă de a scoate copilul fără să simt durere. Îmi făceam tot felul de filme în cap (cum o să fie, dacă o să mă doară, etc.) Ce mai, am intrat în panică mare. Țin minte că mă programasem pentru cezariană, însă îmi era foarte frică de operație în sine și, când m-am întâlnit cu anestezistul care mi-a spus că voi fi perfect conștientă și că nu mă poate adormi, am crezut că o să mor pe masa de operație! Cu tot cu programare, mi s-a rupt apa la două noaptea. În urma unei băi fierbinți, m-au luat dureri mari, de nu m-am mai putut ține pe picioare… Ce să mă mai îmbrac, să-mi iau geanta pregatită, am plecat în trening și crocsi, neputând să mă mai concentrez să îmi iau cele necesare. Am făcut 40 de minute pe drum și am crezut că sar din mașină de dureri, iar când am ajuns la spital mi s-a spus că o să nasc cu anestezistul de serviciu…”, a povestit artista pe blogul său.

De ce a ales Andreea Bănică să nască prin cezariană. „După o zi întreagă de dureri nu am mai rezistat”

„Am avut noroc pentru că ambii medici au venit în final și totul a decurs cum trebuia, însă drumul până la maternitate a fost unul pe care mi-l voi aminti toată viața. Mi-am pus întrebarea: oare cum de nasc femeile natural, când eu am căzut din picioare pe canapeaua de pe terasa și m-am speriat că a pățit ceva Sofia…

Recuperarea după cezariană nu a fost foarte grea, dar nici ușoară. La a doua sarcină s-a repetat faza cu ora. Noah Andrei a vrut să vină pe lume mai repede și de data asta am ajuns la spital la patru dimineața, după o zi în care mă luaseră durerile.

Mi-am dorit toată sarcina să nasc natural, însă după o zi întreagă de dureri nu am mai suportat altele și i-am spus doctorului să îl scoată mai repede, să știu că este bine, să nu se întâmple ceva cu el dacă aș fi născut natural. De data asta nu m-am mai panicat, am respirat ușor, m-am îmbărbătat singură, iar recuperarea a fost mult mai ușoară și mai rapidă. A doua zi eram cam singura care mă plimbam prin maternitate. Nu pot să știu de ce a doua sarcina a fost mai grea ca prima și nici de ce m-am recuperat mai repede după a doua sarcină decât după prima”, a mai explicat Andreea Bănică, care a avut mari dureri după ce a devenit mămică pentru a doua oară.