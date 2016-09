Sebastian Papaiani a murit marți, 27 septembrie. Avea 80 de ani. Reputatul actor a trecut orin momente deloc plăcute de-a lungul viații, când nu avea bani de mâncare.

Sebastian Papaiani povestea, într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câțiva ani pentru www.taifasuri.ro, că a trecut prin momente foarte grele în tinerețe, când se împrumuta ca să aibă ce mânca.

„Îmi aduc aminte că, atunci când eram tânăr, stăteam împreună cu soţia şi copilul într-o garsonieră foarte mică din Titan. Parcă mai simt şi acum mirosul împuţit al abatorului de peste drum. Aveam televizorul în perete, pentru că nu exista alt loc unde să-l punem. Şi asta pentru că nu m-am vândut! Să te fi ferit Dumnezeu de regizorii care făceau şi politică! Artistul care creează trebuie să fie liber. Am avut ocazia să văd oameni plângând sau râzând la piesele mele. Acestea erau bucuriile pe care mi le făcea publicul, iar aplauzele lor îmi dădeau garanţia că fac o treabă bună. Îmi amintesc că, la multe teatre la care jucam, toaleta era afară, iar regizorul ne punea să ne ştergem tălpile bine înainte de a intra, pentru că scena este un altar.

Din păcate pentru noi, trebuia să ai o anumită normă pe lună ca să îţi poţi lua banii, ceea ce de multe ori era imposibil de realizat. Ajunsesem să mă împrumut ca să am ce mânca. Unul dintre regizorii de la teatru, văzându-mă atât de necăjit, m-a trimis în corturile de armată să le spun bancuri soldaţilor ca să fac rost de bani. La sfârşit m-am ascuns după unul, am început să plâng şi mă tot întrebam ce era actorul… Eu sunt născut pe vremea Regelui, am prins dictatura lui Gheorghiu Dej, comunismul lui Ceauşescu, iar acum mă aflu într-un capitalism feroce, în care patronează doar banul. Nu am fost şi nu sunt de acord cu această Europă în care ţările nu-şi mai au banul lor. Când începi să combini lucruri pierzi firul originalului”, spunea maestrul.

Sebastian Papaiani și-a pierdut frații gemeni

El și-a pierdut frații pe când avea doar 4 ani.

Tragicul eveniment s-a petrecut in timpul cutremurului din anul 1940.

„A căzut tavanul pe ei. Mama a băgat copăița cu Radu și cu Luminița sub pat, iar noi am iețit. Noi nu am știut că a căzut tavanul peste ei… au murit asfixiați acolo. Casa noastră era facută dintr-un material care nu te omoară, din chirpici. Cădea peretele, rămânea restul. Dar aici a căzut tocmai pe pat, care s-a rupt și el, la rândul lui”, își amintea, cu tristete, Sebastian Papaiani.

Sebastian Papaiani a fost unul dintre cei mai cunoscuți actori din România. De-a lungul anilor a jucat alături de mari actori ai scenei românești, precum Amza Pellea și Dem Rădulescu. A făcut roluri memorabile, care au ajuns imediat la inimile publicului.

