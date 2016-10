Christian Sabbagh nu poate trăi fără adrenalină, dar, spre deosebire de alte vedete, care apelează la sporturi extreme, el îşi ia porţia de senzaţii tari la locul de muncă.

Prezentator al ştirilor de la Kanal D, dar şi realizator al emisiunii “Sabbagh în acţiune”, Christian ne-a dezvăluit că anchetele la care participă se lasă adeseori cu ameninţări din partea infractorilor vizaţi.

Libertatea: Ai primit ameninţări de-a lungul timpului? De la cine?

Christian Sabbagh: În general, ameninţările vin de la oamenii pe care îi deranjez, în special din zona lumii interlope. Dar m-am obişnuit cu asta. La un moment dat, devine parte din firescul tău, din viaţa de zi cu zi. Acum, pot spune că pericolul e permanent. O operaţiune de-a noastră poate dura şapte luni, ba chiar un an sau doi. Trebuie să ai o acoperire deplină, să te infiltrezi în acel mediu. Există un risc, mai ales că oricând poţi fi recunoscut! Eu am apelat la tot felul de trucuri – uneori am mers deghizat în indian sau arab, alteori, în cerşetor, ca să pot duce inves­tigaţia la bun sfârşit.

Când ai simţit că ameninţarea e reală, ai luat măsuri de siguranţă?

Întotdeauna mi-am luat măsuri de precauţie pentru cei din jurul meu şi uneori şi pentru mine. Nu consider însă că un jurnalist ar trebui să umble cu gărzi de corp sau să poarte arme. Armele noastre sunt condeiul, camera video şi tot ceea ce difuzăm în spaţiul public. De asemenea, trebuie să facem diferenţa între un corespondent de război şi un jurnalist de investigaţii: când eşti pe front, ştii că inamicul este undeva în faţa ta, că acolo este un pericol şi atunci trebuie să stai într-o zonă “verde”, într-o zonă “free”, ca să nu ţi se întâmple ceva. Pe când în cazul unei investi­gaţii, obuzul, între ghilimele fie spus, poate să cadă de oriunde. E ca un război de stradă.

Familia a avut de suferit, de-a lungul timpului, din cauza meseriei tale?

Sigur că familia a avut de suferit. Am trecut prin două divorţuri. Mereu am fost un visător care a crezut prea mult în profesia aceasta, a pus-o pe primul plan şi şi-a neglijat familia. De exemplu, când cineva îmi scria că îi este ame­ninţată familia, mă gândeam la acea familie şi o puneam pe a mea pe planul doi. Îmi ziceam: “Oricum, familia mea e protejată. Oamenii ăştia nu au nici un ajutor. Hai să ajut cumva”. Punând totul pe planul doi, firesc, am avut de suferit şi eu, şi familia. Partea proastă este că nu am învăţat din dramele prin care am trecut. Acum pot spune că lucrurile sunt chiar mai “grave” decât înainte. De luni până vineri sunt plecat, sâmbătă şi duminică prezint ştirile, deci sunt la muncă… E o realitate a vieţii mele. Nu aş putea să trăiesc altfel.

Prin prisma jobului, te-ai împrietenit cu şefi din Poliţie? Putem spune că ai “pile”?

Prietenii mei sunt poliţişti, oameni care îşi fac munca pe stradă, oameni de la primul nivel, nu şefi. Nici nu îi cunosc pe mulţi dintre aceştia din urmă. Poate aşa, ocazional, să fi fost invitat la vreun eveniment şi să fi dat mâna cu ei. Am un naş care a fost adjunctul şefului Poliţiei Române. Nu am apelat niciodată la el. Pentru nimic. Doar că mi-a pus cununiile. N-am dat telefoane să-i cer favoruri.

Nici măcar dacă ai fost oprit în trafic pentru vreo neregulă?

Deşi conduc maşini de viteză, nu-mi amintesc să mă fi prins radarul vreodată, pentru că nu conduc agresiv şi nu am boala vitezei. Respect legea.

Christian Sabbagh are doi copii din relaţiile anterioare, acum îl aşteaptă pe al treilea

Căsniciile destrămate despre care Christian Sabbagh vorbea mai sus i-au adus doi copii frumoşi, pe Eduard, care are 16 ani, şi pe Yasmine, în vârstă de 7 ani. Prezentatorul de 44 de ani se iubeşte acum cu Iulia, o studentă la Medicină, mai tânără decât el cu 21 de ani, care e pe cale să-l facă din nou tătic. Cei doi au aflat de sarcină în iulie şi plănuiesc ca până la sfârşitul anului să devină soţ şi soţie.