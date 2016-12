Dima Trofim și-a enervat crunt colegii de la Te cunosc de undeva! „Dima, nu mai suport!”, “Dima, oprește-te, te rog!”, “Să-i spună cineva lui Dima să se oprească puțin!”, s-a auzit timp de mai multe ore, în culise, la “Te cunosc de undeva!”, înaintea galei de sâmbătă, 3 decembrie.

Dima Trofim și-a enervat crunt colegii și asta pentru că artistul, care urma să-l imite pe scena show-ului pe regele rock’n’roll-ului, Elvis Presley, a repetat aproape încontinuu, timp de șapte ore, melodia pe care o avea de interpretat, spre disperarea colegilor.

De la machiaj, costume, de pe holuri ori din cabina concurenților nu s-a auzit în acea zi decât Dima cântând, motiv pentru care colegii au spus despre el că este “picătura chinezească a acestui sezon”. “Da, s-a făcut o mare caterincă pe tema asta… Aveam o piesă care nu mi-a plăcut în mod deosebit și am simțit nevoia să o repet foarte mult. Și nu doar că am repetat-o pe holuri, ci m-am și filmat repetând piesa și am trimis-o apoi, de pe telefon, tuturor colegilor”, se amuză Dima.

Recent, Dima Trofim s-a apucat de afaceri și pare că îi merge din ce în ce mai bine pe plan profesional. “Am un restaurant cu specific japonez și european, pe care l-am deschis împreună cu cel mai bun prieten al meu. La noi se servește sushi pentru că, da, sunt pasionat de gătit și de sushi”, spune Dima Trofim de la “Te cunosc de undeva!”.