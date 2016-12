Fiul Adelei Popescu a împlinit 6 luni. Ce mare dorință are vedeta

Fiul Adelei Popescu a împlinit 6 luni, iar mama lui a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le povestește fanilor, cum a fost această perioadă cu micuțul Alexandru

Fiul Adelei Popescu a crescut, însă vedeta are o singură problemă: vrea să doarmă mai mult. Deși mărturisește că este mai fericită ca niciodată, prezentatoare tv și-ar dori ca fiul ei să se odihnească mai mult în timpul nopții.

Fiul Adelei Popescu este extrem de activ

„Alexandru nu a dormit prea bine niciodată. Am tot așteptat să învețe să sugă cum trebuie, gandindu-mă că poate nu mănâncă suficient, sa faca diferenta dintre zi si noapte, să îi formez un ritual, să il culc cu patutul langa mine, apoi mai la distanță că poate mă simte, să îi schimb salteaua, să îi cânt, sa îi spun povesti, sa il culc mai devreme, apoi mai tarziu ,sa astept sa faca 5 kg, sa treaca de puseul de o lună, apoi de trei, acum de șase, baița sa fie pe la 19:00, daca nu la 22:00, etc. În toate variantele de doua luate cate trei, chiar si acum la 6 luni si o zi, avem minim 3 stații pe noapte… în situatiile ultra fericite. Asa le numim eu si o buna prietena de-a mea, proaspata mămică și ea. Nu, nu mă plâng, îl iubesc enorm și mi se pare prea puțin ce îi ofer la schimb pentru sentimentele pe care le-a sădit în mine. Cu toate astea nu m-aș supăra ca macar doua zile pe saptamana să fie și el tren accelerat, nu personal cum e acum de oprește in toate stațiile”, a scris Adela Popescu pe blogul personal.