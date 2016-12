Margherita de la Clejani vrea să plece din casa părinților. Artista a mărturisit că deși se înțelege bine cu mama și tatăl ei, își dorește intimitate. Astfel că bruneta este mai hotărâtă ca niciodată.



Margherita de la Clejani vrea să plece din casa părinților. și i-a anunțat pe aceștia chiar în prag de sărbători. Artista a recunoscut că nu vrea neapărat un iubit, însă își dorește să locuiască singură.

„Nu mai vreau iubiţi, nu mai vreau nimic. (…) Eu vreau să mă mut singură. Am nevoie de mult spaţiu, am nevoie de linişte. Am nevoie să fiu una cu pământul”, a spus Margherita la Antena Stars. Viorica de la Clejani a slăbit vizibil în ultima perioadă. „Nu-i plăcea de mine când eram slabă, se ducea după altele.”, a glumit cântăreaţa.

Margherita din Clejani face furori în muzica lăutărească, alături de părinții ei, Viorica și Ioniță din Clejani. Frumoasa brunetă a trecut și ea pragul esteticianului, cu toată opoziția tatălui ei.

Ea și-a pus silicoane, pe care le etalează în ținute cât mai decoltate, și și-a schimbat stilul vestimentar și coafura. Margherita și-a pus și pus lentile de contact, la un moment dat, pentru a avea ochi albaștri, însă moftul nu a ținut-o prea multă vreme.

Pentru a slăbi, Margherita a apelat, ca multe alte vedete de la noi, la dieta Dukan, dar rezultate au fos unele dezastruoase pentru sănătatea ei. Deşi a fost mulţumită de rezultat, fiica Clejanilor a avut de pătimit. “Mi-a fost rău, aveam ameţeli, nu aveam energie, dar cert e că în 3 zile am slăbit vreo 4-5 kilograme”, a mărturisit fiica lui Ioniţă şi a Vioricăi de la Clejani.