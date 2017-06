Oana Lis oferă recompensă celui care îi găsește actele, după ce mașina ei a fost spartă zilele trecute, în timp ce se afla cu soțul ei la un eveniment organizat în capitală.

Oana Lis oferă recompensă celui care îi găsește actele, pentru a nu fi nevoită să le refacă pe toate. Apelul a fost făcut în direct la tv, în speranța că cineva o va salva.

Oana Lis oferă recompensă celui care îi găsește actele furate

„A fost o experienţă neplăcută pentru mine. Maşina mea e varză. Nici nu am făcut curăţenie în ea. Voiam să fac un anunţ. Îi dau 100 – 150 de euro celui care îmi găseşte actele şi hoţului . Am fost să-mi fac buletinul şi am stat mult la coadă. Am nevoie de tot ce aveam, în special de cardul de sănătate al lui Lis. Este vina mea pentru că am pus geanta în portbagaj. Ei urmăresc. Era sâmbătă şi aveam papuci, o geantă mare. În zona Ghica, parcul Tei era. ) Am lăsat geanta acolo şi mi-am luat un plic. El a văzut. Mi-a spart geamul şi a dat un scaun la o parte. Aveam 500 de euro şi o brăţară de aur.” a spus Oana Lis la Antena Stars.



Fostul primar general a povestit la Antena 3 că din mașina Oanei, un Ford Mondeo a dispărut o geantă în care se aflau foarte multe acte, o sumă importantă de bani, dar și cheile locuinței.