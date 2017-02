Regizorul Radu Gabrea, înmormântat cu onoruri militare, duminică, 13 februarie. Fiica acestuia, Magda Schubert a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, la scurt timp după ce și-a condus tatăl pe ultimul drum.

Regizorul Radu Gabrea a fost înmormântat. Zeci de oameni și-au luat rămas bun

“Onoruri militare. Un frig de-ți îngheta sufletul. Lume multa, multa compasiune. Nici nu mai știu in bratele cui am plâns. Îmi amintesc din intreaga zi doar mirosul de tamaie si cum asezau groparii blocurile de piatra deasupra sicriului. Nici nu stiu când l-au coborat. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost acolo, cu noi. Sa imparti tristetea și să-ti plangi dorul alaturi de oameni care te inteleg este cel mai frumos dar. Pentru unii dintre voi, Radu Gabrea a fost un prieten minunat, pentru altii un mare creator cu care ați colaborat, pentru toti a fost un spirit puternic, un lider spiritual și un suflet bun și generos. Dezavantajul de a-i fi fost fiica consta in faptul ca era un om caruia aș fi avut multe sa-i mai spun, lucruri ce nu au fost spuse nicicând și voi trăi vesnic cu acest regret. Și cu dorul care nu se va termina niciodată. Dumnezeu să te odihneasca, tati!”, a scris fiica lui Radu Gabrea, care a murit la vârsta de 79 de ani