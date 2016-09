EXCLUSIV. Străinii au scos-o din datorii! Abandonată în azil de fiul său, Zina Dumitrescu a beneficiat de ajutorul lui Becali și Țânțăreanu

Zina Dumitrescu își trăiește viața într-un azil de bătrâni și de o perioadă bună nu mai știe absolut nimic de singurul său fiu.

Zina Dumitrescu a agonisit în zeci de ani de muncă, petrecuți pe podiumurile de prezentare, o avere frumușică, ce i-ar fi putut aduce o bătrânețe liniștită. Avea o casă de lux, bijuterii, terenuri lângă capitală, și multe altele. Mama Zina nu le-a mai văzut de ani de zile, mai precis din 2011, atunci când azilul de bătrâni al unui bun amic de-al său, i-a devenit casă.

În timp, odată cu acest ”transfer” al său, l-a pierdut se pare și pe propriul său fiu, pe care-l iubește cel mai mult pe lume. Zina nu și-a mai văzut băiatul de mai bine de un an. În fiecare zi speră, că acesta îi va da vreun semn, dar în zadar. Abandonată de unicul său fiu, care nu i-a mai plătit ”cazarea” și serviciile oferite de azilul de lux din Ghermănești, mama Zina a acumulat datorii de aproximativ 7.000 de euro!

Zina Dumitrescu avea datorii de 7.000 de euro

Nu a ajuns în stradă grație prieteniei pe care o are cu patronul stabilimentului, ce a închis ochii în momentul în care a realizat practic că băiatul acesteia, Cătălin Negreanu, nu are nicio intenție în a plăti cheltuielile, așa cum se angajase și ”a dat bir cu fugiții”. Iată însă că Zina a primit un ajutor nesperat, de la persoane cu care nu are niciun grad de rudenie. Practic, de la niște străini pentru ea, în timp ce singura rudă de sânge ”s-a spălat pe mâini” și se află undeva în afara granițelor țării.

”În acest moment, datoriile Zinei s-au stins. Le-au plătit Becali și Țânțăreanu Probabil se vor acumula din nou. Nimeni nu știe nimic de fiul său. Nu a mai dat niciun semn”, a declarat Ioan Cassian, patronul azilului, pentru Libertatea.

