VIDEO EXCLUSIV/ Adelina Pestrițu și Speak și-au găsit motiv de scandal. Nu mai au loc unul de altul

Par un cuplu sudat, însă Adelina Pestrițu și Speak s-au ceartat constant, culmea, din pricina dressing-ului. Bruneta a dat din casă și a declarat că iubitul ei a ajuns să facă o obsesie pentru încălțările sport, surclasând-o și invadându-i prețiosul spațiudin garderobă.

Cine credea că Adelina Pestrițu și Speak s-au certat de-a lungul timpului din motive serioase se înșeală amarnic. Cei doi îndrăgostiți s-au mutat împreună încă din prima lună de relație, însă, treptat, au ajuns să nu mai aibă loc în casă unul de celălalt. Mai precis din cauza hainelor și a accesoriilor. Zilele trecute, i-am întâlnit pe cei doi la o decernare de premii, unde bruneta a primit titlul de „cea mai sexy vedetă din România”. Profitând de ocazie, am realizat un interviu la dublu, destul de spumos, căci îndrăgostiții au început să se pârască unul pe celălalt. Proaspăt întorși din America, Adelina și Speak au recunoscut că au dat iama în magazine, însă când a venit vorba de cine a cheltuit mai mulți bani, fiecare a plasat vina către celălalt.

Adelina și Speak s-au certat în fața camerei

Mai în glumă, mai în serios, Adelina Pestrițu l-a pârât pe iubitul ei că nu se poate abține atunci când vine vorba de încălțămintea sport și că are acasă un munte de adidași. „Si-a cumpărat mulți adidași, pentru că are o întreagă colecție. Nimeni nu știe. Trebuie să vă spun, el are mai mulți adidași decât mine. Decât adidașii mei. Dacă număr toți pantofii s-ar putea să-l iau puțin”, a declarat amuzată Adelina pentru Libertatea. Nici cântărețul nu s-a lăsat mai prejos și imediat i-a dat replica, încercând să sublinieze faptul că exagerează și că adevărul este că dressing-ul lor este invadat de pantofii brunetei. „Eee. Păi e normal să am adidași mai mulți. Iar la pantofi, va zic că îi ia cel puțin două-trei ore să-i numere. Eu colecționez adidași vechi, de acum 10-15 ani”, a povestit Speak în aceeași notă comică.

FOTO: Gabi Pătruț