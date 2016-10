VIDEO EXCLUSIV/ Răzvan Lucescu vorbește pe șleau despre soția lui: ”Am trecut prin foarte multe”

Răzvan Lucescu a îmbinat armonios profesia cu viața de familie, reușind să găsească înțelegere și susținere din partea partenerei sale de viață, care, culmea, nu a fost niciodată microbistă.

A moștenit pasiunea pentru fotbal de la tatăl lui, Mircea Lucescu, însă nu a reușit să îi transmită acest lucru și Anei, femeia care îi este alături de mai bine de două decenii. Nu a stat niciodată în calea fericirii lui pe plan profesional, dând dovadă de un tact care i-a adus un plus de admirație în ochii lui Răzvan. Tot ea l-a determinat să se împrieteneacă, după vârsta de 40 de ani, cu cosmeticele, pentru a arăta bine.

Iar ideile ei au fost îmbrățișate cu inima deschisă de sportiv.

“Am norocul să am o soție fantastică, care a fost permanent alături de mine. Habar nu are de fotbal și nu a avut niciodată plăcerea de a urmări un meci. Dacă a făcut-o, a făcut-o prin a mă urmări ori în teren, ori pe bancă. M-a ajutat să îmi văd de pasiunea mea, să-mi trăiesc pasiunea. E important ca în familie să ai liniște, să ai o anumită siguranță, să existe încredere, să fie o relație de respect și eu le am pe toate acestea”, a declarat, pentru Libertatea, Răzvan Lucescu.

Antrenorul susține că obișnuiește să se consulte cu Ana în diverse domenii, mai puțin în profesia lui. “Nu am de ce să o fac și e foarte bine”, a subliniat el. Cum viața de artist nu e deloc una ușoară și l-a ținut departe de famile, Răzvan Lucescu susține că a reușit să găsească un echilibru, învățând practic din propriile greșeli.

“Gândiți-vă că suntem de 26 de ani împreună și am trecut prin foarte multe. Cred că tocmai asta și întărește un cuplu. Au fost multe momente tensionate, așa cum au fost foarte multe momente frumoase. Am învățat să ne acceptăm, fiecare dintre noi are și defecte, calități, am învățat să ne respectăm și cred că respectul stă la baza unei legături foarte puternice”, a conchis el.