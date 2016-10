De la uraganul Matthew care face ravagii în Statele Unite, a devenit de peste Ocean să distrugă ierarhia manelelor din România, Tzanka Uraganul! Nu, nu este o glumă, ci numele protejatului lui Nicolae Guță cu care speră să-i facă istorie titulaturi precum Minune ori Salam.

După ce și-a făcut un renume în America, unde a devenit în scurt timp cel mai ”productiv” și de succes manelist, Uranganul, și-a făcut România o revenire demnă de renumele său. Asemeni lui Batman, care gonea cu ”Batmobilul” său, primul drum pe care l-a făcut Tzanka Uraganul, pe numele său Andrei Velcu, a fost la un dealer auto de unde și-a luat un bolid demn de renumele său în lumea manelelor, ultimul model BMW care dezvoltă aproape 300 cai putere și atinge 100 Km/h în 4,4 secunde. Chilipir pentru care a scos din buzunare agoniseala sa strânsă în Statele Unite din ultima lună perioadă când, ca un Matthew ”mai mic”, a curățat buzunarele românilor cu manelele sale devenit cel mai căutat solist de muzică de petrecere. Nu unul chiar ieftin, căci prețul de pornire a limuzinei pleacă de la 91.000 euro însă un mic preț plătit pentru a se afla în liga soliștilor de top.

”Uraganul manelelor nu vine de la Matthew, Doamne Ferește. Am văzut cu ochii mei ce poate în Florida, într-o zonă care nu a fost atinsă de întreaga sa forță. Uraganul este numele sub care mi-a făcut botezul în lumea manelelor Nicolae Guță pe când am filmat împreună un videoclip, la piesa ”Prin apă și foc am trecut. Mă bucur că mă susține iar preudonimul asta mi-a adus noroc”, susține Tzanka Uraganul care a venit pe teritoriul unde, până în prezent, era străbătut doar de vijelii.