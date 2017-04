BILETUL ZILEI vine din Anglia, din Liga Națională de fotbal, unde se marchează în mod regulat un număr mare de goluri.

Biletul zilei din fotbal de astăzi este format din două partide ce se desfășoară în Anglia, mai exact în Liga Națională Nord și Liga Națională Sud. Având în vedere că în aceste competiții se marchează în general un număr ridicat de goluri, vom miza pe acest lucru.

Biletul Zilei Fotbal 08 aprilie – cota 2.35

Pariem pe “Peste 2.5 goluri” în partidele: Weston Super Mare vs Bishop’s Stortford și Stalybridge Celtic vs AFC Fylde. Biletul are o cotă ce ne poate dubla investiția, aveasta fiind formată din oferta casei de pariuri online Maxbet (Decizia nr. 2555/22.12.2016).

