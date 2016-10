Monica Niculescu – Petra Kvitova, finala turneului WTA din Luxemburg. Profită Monica de euforia Petrei?

WTA LUXEMBURG

Finala de simplu

PETRA KVITOVA – MONICA NICULESCU (ora 16.00)

Finala de dublu

MONICA NICULESCU / PATRICIA ȚIG – Kiki Bertens / Johanna Larsson (ora 18.00)

Monica Niculescu are sâmbătă o zi teribilă. Sportiva din Slatina dispută două finale într-o singură zi, la turneul WTA din Luxemburg.

Prima finală, cea de simplu, i-o scoate în cale pe cehoaica Petra Kvitova, dublă câștigătoare la Wimbledon.

După ce s-a calificat în finală, trecând vineri cu 7-5, 6-3 de Lauren Davis, sportiva din Cehia a postat pe contul de Facebook o fotografie în care pare se pregătește să dea gata un pahar plin cu bere! Și, lângă, o dedicație:

”This picture is for the guys in my press conference today. They will know why ? ?”. Cel mai probabil, Petra a promis unui jurnalist că va bea o halbă cu bere, când va ajunge în camera de hotel. Și a vrut să arate că se ține de cuvânt!