„Am fost încrezătoare după audiere, pentru că au fost atât de multe lucruri care nu aveau sens şi care nu sunt corecte”, a declarat dubla campioană de Grand Slam la tenis feminin de simplu într-un interviu pentru Front Office Sports.

Potrivit sursei citate, tribunalul a ignorat practic toate dovezile pe care avocatul ei şi experţii le-au prezentat pentru a explica prezenţa Roxadustatului în organism.

„Când am primit decizia, am fost complet şocată. Nu-mi venea să cred că m-au suspendat timp de patru ani. Nu au găsit nimic rău în sângele meu. Este o nebunie că au luat această decizie cu tot ceea ce a prezentat [echipa ei juridică]. M-au judecat pe baza unor scenarii. Nu există nicio dovadă. Este pur şi simplu o nebunie”, a spus Halep.

Fostul număr 1 a precizat că nu se aştepta la această decizie. „Din punct de vedere mental, a fost un dezastru pentru mine, pentru că nu mă aşteptam la aşa ceva. Întotdeauna am fost atentă la ceea ce am pus în corpul meu şi nu am luat niciodată ceva fără să verific. Aşadar, este un şoc”, a punctat Halep.

Halep a mai precizat că, ştiind ce a aflat între timp despre Roxadustat, l-ar fi evitat – şi nu doar pentru că a fost interzis. Halep a spus că ar fi exacerbat o problemă tiroidiană cu care se confruntă de ani de zile şi ia un medicament aprobat. „Nu avea rost să iau acest lucru”, a spus Halep. „Ar fi fost împotriva mea. Nu m-ar fi ajutat”.

După anunţul suspendării, Serena Williams a postat pe reţelele de socializare următorul mesaj: „8 este un număr mai bun”, într-o aparentă ironie la adresa lui Halep. Legat de reacţiile la adresa ei, Halep a spus: „Cred că toată lumea are dreptul să mă judece pentru că tribunalul a decis că eu am greşit aici. Cineva mi-a spus astăzi că acele jucătoare care mă urăsc o fac pentru că le-am bătut”. Halep a învins-o pe Williams în finala de simplu de la Wimbledon în 2019.

„Este greu să te concentrezi pe tenis”, a spus Halep. „Trebuie să rămân sănătoasă. Este emoţionant [să fii pe terenul de tenis]. Când eşti epuizat din punct de vedere emoţional, te poţi răni fizic. Încerc să mă protejez, aşa că voi continua să merg la sală pentru a mă menţine în formă”, a spus ea.

