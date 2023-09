„Este extrem de important ca jucătorii de tenis să cunoască regulile programului antidoping și să le respecte. Tribunalul Independent s-a pronunțat cu privire la cazul Simonei și în temeiul TADP, decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea de Arbitraj Sportiv”, a transmis WTA, într-un comunicat pe contul oficial de Twitter.

„WTA va sprijini deciziile luate prin acest proces și va continua să urmărească îndeaproape acest caz”, a mai transmis WTA.

WTA issues statement regarding ruling on Simona Halep:



“It is of the utmost importance for players to be aware of the Tennis Anti-Doping Program rules and to follow them. The Independent Tribunal has made its ruling surrounding Simonas case and under the TADP, the decision may…