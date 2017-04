Caz unic în lume: Tripleți concepuți la două săptămâni distanță, dar născuți odată

Jolene Broad în vârstă de 37 de ani, este mama a trei fete, tripleți, dar ceea ce o face cu adevărat deosebită este faptul că e prima femeie din lume care a conceput trei copii la două săptămâni distanță. Medicii au decis totuși să le aducă pe toate cele trei fete pe lume odată.

Kathleen, Delilah și Tabitha par trei triplete obișnuite, dar de fapt sunt unice, ele au fost concepute în perioade diferite. Prima dată au fost concepute Kathleen și Delilah și apoi, când Jolene avea două săptămâni de sarcină, a rămas însărcinată cu Tabitha.

Ceea ce înseamnă că Tabitha este cu două săptămâni mai tânără decât surorile ei, chiar dacă au fost născute în aceeași zi.

Medicii explică fenomenul spunând că cea de-a treia fetiță a fost concepută prin procedeul numit ”superfoetation”, adică mama a rămas însărcinată în timp ce dezvolta deja o sarcină. Astfel de cazuri sunt foarte rare la nivel mondial, fiind cunoscute maxim 10, și de fiecare dată este vorba de gemeni.

Astfel de cazuri sunt foarte rare deoarece corpul uman s-a dezvoltat în așa fel încât în momentul în care un ovul este fecundat nu se mai elimină altele pentru a putea oferi fetusului cele mai bune condiții de supraviețuire.

În cazul femeii de 37 de ani din Anglia, prima concepție au fost gemeni și apoi a venit al treilea copil.

Ironic este faptul că Jolene era îngrijorată cu privire la sarcina sa, deoarece ea și soțul ei Toby, un fermier de 43 de ani din regiunea Kent, sau hotărât foarte târziu să facă un copil. ”Aveam 35 de ani când am hotărât să facem un copil și ne-am gândit că îmi va lua ceva timp să rămân însărcinată, așa că am fost surprinsă să constat că am rămas încărcinată după doar cteva săptămâni de încercat”, a povestit femeia potrivit Daily Mail.

Ea spune că se aștepta să aibă gemeni, încă dinainte de a face prima ecografie, deoarece crescuse foarte mult, dar când a făcut ecografia, medicul a întrebat-o dacă a făcut inseminare in vitro deoarece în astfel de cazuri rezultă tripleți.

Dar pe lângă această veste, adevărata surpriză a fost să constate că cei trei copii erau concepuți la diferență de două săptămâni. ”Mi-au explicat că am rămas încărcinată cu un singur embrion care s-a divizat dând naștere la doi gemeni identici. Iar două săptămâni mai târziu am ovulat din nou, în timpul aceluiaș ciclu menstrual și am rămas încărcinată și cu al treilea copil”, a explicat femeia.

Sarcina a evoluat destul de bine, iar medicii au decis să le aducă pe lume pe cele trei fetițe la 32 de săptămâni deoarece gemenele nu mai creșteau. Astfel, la naștere, Delilah și Kathleen au avut 1,4 kilograme, iar Tabitha, cea mai mică, 1,3 kilograme. Bebelușii au fost ținuți în spital patru săptămâni până totul a fost în regulă cu ei.

”Sunt foarte bine, au crescut sănătos, chiar dacă Tabitha era puțin mai mică, s-a dovedit a fi foarte îndrăzneață, iar acum este singura dintre ele care a început să meargă. Când vor fi suficient de mari și vor înțelege, le voi explica cât de speciale sunt”, a mai spus Jolene.