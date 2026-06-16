După o primă ocazie ratată de Kevin De Bruyne, egiptenii au dat lovitura în minutul 20, când Mohamed Salah i-a pasat excelent lui Ashour, iar acesta l-a învins pe Thibaut Courtois cu un șut plasat de la marginea careului, potrivit News.ro.

Chiar dacă europenii au alergat după egalare și au nimerit bara în minutul 53 printr-o lovitură liberă executată de De Bruyne, tot Egiptul a rămas periculos pe contraatac, Courtois și defensiva belgiană blocând cu greu ocaziile mari semnate de Ziko, Salah și Marmoush.

Partea secundă a adus o presiune constantă din partea elevilor lui Rudi Garcia, însă mutarea salvatoare a venit de pe banca de rezerve, odată cu introducerea atacantului Romelu Lukaku. La prima sa fază în meci, în minutul 67, prezența masivă a golgeterului belgian în careu l-a determinat pe fundașul egiptean Hany să devieze nefericit în propria poartă o centrare trimisă de Meunier.

Pe final, deși Mechele și același Lukaku au trecut pe lângă golul victoriei cu două lovituri de cap periculoase, portarul Shoubir a fost la post, iar confruntarea s-a încheiat la egalitate, lăsând ambele echipe cu câte un punct în clasamentul grupei.

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