Parlamentarii PNL care vor vota Guvernul Veștea vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan

Conducerea PNL a respins susținterea Guvernului Veștea

Bolojan a explicat că decizia are la bază motive care țin de respectarea principiilor interne și a mecanismelor democratice. Acesta a susținut că acceptarea mandatului de către Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea și informarea conducerii PNL, situație pe care partidul o consideră incompatibilă cu modul în care ar trebui luate deciziile politice.

„A fost o ședință lună a Biroului Politic Național (…) PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut desemnare cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, printr-o nominalizare a unui primvicepreșe0dinte al PNL fără consultarea PNL.

De asemenea, tot din principu, având în vedere că PNL nu a fost anunțat de domnul Veștea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în ședință am fost anunțați că indiferent de vot va parcurge această procedură, din motive de principii (…) PNL a adoptat această decizie cu 4q de voturi pentru și 13 împotriva și două abțineri”, a declarat Ilie Bolojan, luni seara.

PNL i-a cerut lui Veștea să își depună mandatul

În acest context, conducerea liberală i-a transmis oficial solicitarea de a renunța la mandat până marți, la ora 10:00.

„Având în vedere faptul că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea depunerea mandatului până mâine dimineață la ora 10.00, având în vedere că nu are sprijinul partidului din care provine”, a mai spus liderul PNL.

Parlamentarii care vor vota Guvernul Veștea vor fi excluși din partid

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că parlamentarii care vor vota Guvernul Veștea sau vor accepta să facă parte din Cabinetul Veștea vor fi excluși din partid.

„Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință în care s-ar putea exprima votul de instalare în Parlamentul României să procedeze după formula „prezent, nu votez”, iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuși din cadrul membrilor PNL într-un astfel de posibil guvern, fără susținerea PNL, își vor pierde calitatea de membri ai PNL”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan îi cere lui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele

În timpul declarațiilor de presă de luni, după ședința BPN al PNL, Ilie Bolojan i-a cerut președintelui Nicușor Dan să organizeze consultări cu partidele politice pentru formarea unui guvern.

„Considerăm că în perioada următoare, dat fiind situația în care ne găsim, dat fiind pulverizarea politică în Parlament, se impun consultări și solicitarea PNL este către Președintele României, să reia consultările cu partidele politice în așa fel în cât să se degaje o soluție pentru a avea un guvern care este susținut într-o manieră transparentă, inclusiv unul minoritar dacă va fi cazul, în așa fel în cât să existe responsabili, susținere pe baza unui pact național care să aibă în vedere situația politică și economică.

În zilele următoare vom avea discuții cu partenerii politici pentru a clarifica aceste aspecte”, a mai spus liderul PNL.

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