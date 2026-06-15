Găsită fără suflare în propria locuință

Ece Irtem, cunoscută publicului din România datorită rolurilor sale memorabile din producții de succes precum „Prețul fericirii” (Yasak Elma) și „Bahar: Viață furată” (O Hayat Benim), s-a stins din viață la doar 35 de ani, potrivit Hurriyet.

Potrivit primelor informații oferite de autoritățile locale și preluate de presa internațională, tânăra artistă a fost găsită fără suflare în propria sa locuință, luni, în jurul orei 12.00.

Echipele de salvare sosite de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic altceva decât să犀 constate decesul.

În acest moment, cauzele exacte ale morții subite nu au fost încă făcute publice, corpul actriței fiind transportat la institutul de medicină legală pentru efectuarea necropsiei.

Și-a sărbătorit ziua de naștere pe 14 iunie

Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Se pare că actrița se afla acasă, alături de mama sa.

Deși moartea subită a actriței a îndurerat comunitatea artistică și fanii săi, un detaliu sfâșietor a ieșit la iveală. Ece İrtem și-a sărbătorit ziua de naștere cu o zi înainte de a muri, pe 14 iunie.

Mai mult, nimic nu prevestea tragedia care a urmat. Pe rețelele de socializare, Ece Irtem a publicat fotografii din mai multe destinații turistice populare. Cu doar șase zile înainte de a muri, actrița publica fotografii și videoclipuri din Thailanda, unnde fusese în vacanță.

Uğur Gökkoyun, avocatul lui Ece Irtem a publicat pe contul de socializare un mesaj: „Clienta mea, Ece Irtem, a decedat astăzi în jurul orei 12:00. Incidentul a avut loc la domiciliu, în timp ce se afla cu mama sa. Primele constatări sugerează că a murit în urma unui atac de cord. Ancheta este în desfășurare. Decesul va fi clarificat după efectuarea autopsiei. Transmit condoleanțe familiei sale și tuturor celor care au iubit-o.”

Cine e Ece Irtem

Născută în anul 1991 în Turcia, Ece İrtem absolvise Facultatea de Operă din cadrul Universității Yașar și studiase actoria la renumitul Centru de Artă Müjdat Gezen.

Datorită talentului său nativ și a prezenței scenice remarcabile, ea a reușit rapid să facă tranziția către micile ecrane, devenind un nume respectat în industria serialelor turcesti.

Fanii din România au urmărit-o cu sufletul la gură în producții care au înregistrat audiențe record:

În „Prețul fericirii” , ea a dat viață unui personaj complex, reușind să câștige simpatia telespectatorilor prin interpretarea sa plină de expresivitate.

, ea a dat viață unui personaj complex, reușind să câștige simpatia telespectatorilor prin interpretarea sa plină de expresivitate. În „Bahar: Viață furată”, a contribuit la dinamica uneia dintre cele mai longevive și urmărite drame de televiziune difuzate în țara noastră.

„Este o pierdere imensă pentru comunitatea artistică. Ece nu era doar o actriță extrem de talentată, ci și o colegă luminoasă, dedicată trup și suflet profesiei sale”, au transmis pe rețelele sociale foștii săi colegi de platou, vizibil devastați de veste.

Mesajele de condoleanțe din partea fanilor din întreaga lume, inclusiv din România, au inundat platformele online. Oamenii își exprimă regretul profund pentru destinul frânt al unei artiste care mai avea atât de multe de oferit scenei și cinematografiei internaționale.

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