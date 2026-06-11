Ce este Espresso Tonic Bomb

Filmulețele de pe TikTok cu Espresso Tonic Bomb sunt destul de spectaculoase, motiv pentru care au devenit și virale. Practic, un shot de espresso este lăsat să cadă într-un pahar plin cu apă tonică și gheață, apar bule, spumă și un efect vizual care atrage imediat atenția.

În multe clipuri virale, baza paharului de shot este frecată cu lămâie și trecută prin sare înainte de a fi scufundat în tonic, ceea ce transformă prepararea într-un mic ritual care arată excelent în videoclipuri.

În realitate însă, Espresso Tonic Bomb nu este o invenție nouă. Ceea ce este nou este mai degrabă prezentarea. Băutura de la baza trendului, espresso tonic, există de mulți ani și este bine cunoscută în rândul iubitorilor de cafea.

Utilizatorii de pe TikTok au preluat această băutură și au adaptat-o astfel încât conținutul să devină viral. Așa s-a născut varianta ”Bomb”, inspirată de conceptul cocktailurilor de tip ”bomb shot”, în care un pahar mic este aruncat într-un pahar mai mare.

Succesul trendului vine, probabil, și din contrastul neașteptat al aromelor. Varianta virală include și lămâia și sarea. Lămâia accentuează senzația de prospețime și scoate în evidență notele fructate ale cafelei, iar sarea, folosită în cantitate foarte mică, are rolul de a echilibra amăreala. Este un mic detaliu, dar care contribuie atât la experiența vizuală, cât și la gust.

Cum se face Espresso Tonic Bomb

Cum se face Espresso Tonic Bomb - Foto Shutterstock
Cum se face Espresso Tonic Bomb – Foto Shutterstock

Dacă vrei să prepari acasă un Espresso Tonic Bomb, ai nevoie de aproximativ 150-200 ml de apă tonică foarte rece, un espresso proaspăt preparat, multă gheață, o felie de lămâie și foarte puțină sare fină.

Umple un pahar înalt cu gheață și toarnă tonicul peste ea. Prepară apoi un espresso și lasă-l să se răcească un minut. Freacă baza exterioară a paharului de shot cu lămâie, apoi atinge-o ușor de sare. Nu exagera cu sarea, trebuie să fie doar puțină.

Așază shot-ul în interiorul paharului cu tonic sau lasă-l să cadă cu grijă pentru efectul specific de ”bomb”.

Espresso-ul se va amesteca instantaneu cu tonicul, iar băutura va căpăta aspectul spectaculos care a făcut-o celebră pe rețelele sociale.

Rezultatul este o băutură rece, efervescentă și energizantă, cu un gust care nu seamănă nici cu o cafea rece clasică, nici cu un tonic obișnuit. Este însă ideală pentru zilele de vară.

De ce este atât de apreciat Espresso Tonic

Unul dintre motivele pentru care această combinație dintre tonic și cafea funcționează atât de bine este legat de modul în care percepem gusturile.

Espresso-ul conține sute de compuși aromatici. Apa tonică, la rândul ei, conține chinină, ingredientul responsabil pentru amăreala caracteristică. Când cele două sunt combinate, amăreala nu se amplifică, așa cum ar putea crede multe persoane, ci creează un gust ceva mai complex, în care dulceața tonicului, aciditatea cafelei și efervescența se echilibrează.

Cum a apărut Espresso Tonic

Espresso Tonic a apărut în jurul anului 2007, în Oslo, Norvegia. Potrivit celor care au contribuit la popularizarea ei, ideea ar fi apărut aproape întâmplător. După un eveniment la care rămăsese apă tonică nefolosită, cineva a încercat să o combine cu espresso și puțin sirop. Rezultatul a fost surprinzător de plăcut, o băutură răcoritoare, efervescentă, care punea în valoare aromele cafelei într-un mod cu totul diferit, arată europeancoffeetrip.com.

Cei care au văzut potențialul acestei combinații au fost Anne Lunell și Charles Nystrand, două nume importante din lumea cafelei de specialitate.

La scurt timp după aceea, cei doi au deschis propria prăjitorie și cafenea în Suedia, unde au introdus băutura în meniu sub numele de ”Kaffe & Tonic”. La momentul respectiv era o apariție neobișnuită. Majoritatea oamenilor asociau cafeaua cu băuturile fierbinți, iar ideea de a o combina cu apă tonică părea cel puțin ciudată.

Însă tocmai această combinație neașteptată a atras atenția. În acea perioadă, cultura cafelei de specialitate trecea printr-o transformare importantă. Consumatorii începeau să fie interesați nu doar de efectul energizant al cafelei, ci și de originea boabelor, de arome și de metodele de preparare. Barista experimentau tot mai mult, iar Espresso Tonic s-a potrivit perfect cu această dorință de a descoperi noi moduri de a pune în valoare gustul cafelei.

De la cafenelele nordice, băutura a început să se răspândească treptat în întreaga lume. Mai întâi a fost adoptată de alte localuri de specialitate din Europa, apoi a ajuns în Statele Unite, Canada și Asia.

În anii 2010, Espresso Tonic devenise deja obișnuit în meniurile de vară ale multor cafenele de specialitate, fiind apreciat mai ales pentru faptul că era răcoritor și pentru că oferea o alternativă interesantă la cafeaua rece clasică.

Un rol important în popularizarea sa l-a avut și aspectul vizual. Atunci când espresso-ul este turnat lent peste tonic și gheață, se formează straturi distincte de culoare, iar crema cafelei creează un contrast cu lichidul de dedesubt. Cu mult înainte ca TikTok să existe, Espresso Tonic era deja una dintre cele mai fotografiate băuturi de pe Instagram.

Cât este de sănătos Espresso Tonic

Din punct de vedere al sănătății, primul lucru important de înțeles este că această băutură nu este doar o simplă cafea rece. Apa tonică este o băutură răcoritoare îndulcită. În funcție de brand, un pahar de 200 ml poate conține între 15 și 20 de grame de zahăr, adică aproximativ 3-4 lingurițe. Asta înseamnă că un Espresso Tonic poate avea de câteva ori mai multe calorii decât o cafea neagră obișnuită, care practic nu conține calorii.

Există și variante fără zahăr, iar acestea schimbă semnificativ profilul nutrițional al băuturii. Dacă cineva consumă Espresso Tonic frecvent, alegerea unui tonic fără zahăr este probabil cea mai simplă modalitate de a reduce impactul zahărului în exces. Totuși, chiar și variantele fără zahăr conțin îndulcitori, este bine de știut acest lucru.

În ceea ce privește cafeina, atât timp cât nu este băut în exces, este în regulă. Apa tonică nu conține în mod normal cafeină, astfel că întreaga cantitate provine din espresso. Un espresso dublu furnizează, în medie, între 60 și 120 mg de cafeină, în funcție de cafea și metodă.

Pentru majoritatea adulților sănătoși, autoritățile europene și americane consideră că până la aproximativ 400 mg de cafeină pe zi reprezintă o cantitate sigură. Asta înseamnă că un Espresso Tonic pe zi este, în general, considerat sigur.

Descoperă și Ce cantitate de cafea este recomandat să bei pe zi

Riscuri și contraindicații

Deși espresso tonic este considerat o băutură relative sigură, mai ales dacă este băută ocazional, există persoane care pot resimți mai intens efectele combinației. Cafeina stimulează sistemul nervos central și poate crește temporar ritmul cardiac și tensiunea arterială.

În același timp, aciditatea cafelei și cea a tonicului pot accentua simptomele de reflux gastroesofagian, arsuri gastrice sau disconfort digestiv la persoanele sensibile. Pentru cineva care are deja gastrită, reflux sau sindrom de intestin iritabil, un Espresso Tonic poate fi mai greu de tolerat decât o cafea simplă.

Dacă ne întrebăm cât de sănătos este să bei această băutură zilnic, răspunsul depinde mai puțin de espresso și mai mult de tonic. Pentru o persoană sănătoasă, un Espresso Tonic preparat cu tonic fără zahăr și un espresso de calitate este, în general, o alegere rezonabilă. Problemele apar atunci este consumat în cantități mari, alături de alte surse de cafeină în timpul zilei.

Sursă foto – Shutterstock.com

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