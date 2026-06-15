Conform informațiilor Libertatea, echipa Thuma-Veștea are „sigure” 23 de voturi în BPN, dar se așteaptă și la altele.

Pe de altă parte, evaluarea cea mai pesimistă din tabăra Bolojan este că echipa Veștea-Thuma au 26 de voturi din 57.

17:00 - Acum 11 minute Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL

Hubert Thuma a scris pe Facebook un mesaj cu doar 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL, în care se decide dacă partidul îl va susține sau nu pe Adrian Veștea pentru rolul de premier.

Nicușor Dan, lăudat pentru că „a ales să asculte vocea cetățenilor”

Hubert Thuma l-a lăudat și pe Nicușor Dan pentru că „a ales să asculte vocea cetățenilor”. „Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei. Cred că este timpul să facem și noi același lucru.”

Susținere publică pentru Adrian Veștea

„Nu vreau să recapitulăm ce s-a întâmplat în ultimele zile: toți știm, am citit aceleași știri, am primit aceleași mesaje. Vreau însă să spun ceva ce cred că trebuie spus cu voce tare: nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală.”

Hubert Thuma a anunțat astfel public susținerea pentru Adrian Veștea, subliniind

Ziua cuțitelor lungi la PNL. La 17.00 începe ședința BNP

PNL se reunește la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat duminică în locul lui Eugen Tomac. Adrian Veștea este prim-vicepreședinte PNL, dar partidul condus de Ilie Bolojan nu i-a dat mandat oficial să formeze Guvernul. Mai mult, conducerea PNL a aflat despre desemnare după ce decizia fusese deja luată la Cotroceni.

PNL a ajuns la răscruce. Se raliază unei propuneri de premier făcută peste capul partidului sau rămâne consecvent în decizia de a sta departe de PSD. Prima variantă le oferă accesul la resurse: bani pentru investiții, susținere de noi proiecte și sinecuri. A doua variantă, mai puțin ofertantă, are beneficii pe termen lung: partidul crește, este reorganizat, dar mai ales PNL se prezintă publicului ca o formațiune în stare să ia propriile decizii, fără ingerințe externe, de data aceasta chiar de la vârful statului.

PSD va negocia cu Veștea și se plânge că țara nu are premier nici după 45 de zile

Reunit luni în format online, Consiliul Politic Național al PSD a decis să îi acorde un mandat președintelui formațiunii, Sorin Grindeanu, pentru a începe negocierile cu premierul desemnat Adrian Veștea. „Numirea lui Veștea e constituțională, dar eu nu am știut de ea”, a declarat Grindeanu.

În cadrul ședinței PSD, liderii social-democrați au reclamat, sub ropot de aplauze, un blocaj instituțional major cauzat de expirarea celor 45 de zile de interimat ale Guvernului, avertizând că țara a rămas fără miniștri – inclusiv la Justiție – și fără ordonanță de abilitare, potrivit unor stenograme scurse către presă.

Pe de altă parte, social-democrații au salutat ironic decizia USR de a nu vota premierul desemnat și au lansat atacuri dure la adresa opoziției de dreapta, afirmând că formațiunea condusă de Dominic Fritz s-a dizolvat simbolic pentru a se strânge, alături de ceilalți contestatari, în jurul noului lider liberal Ilie Bolojan.

USR nu susține Guvernul Veștea

Un alt semnal important a venit de la USR. Partidul condus de Dominic Fritz a decis să nu susțină Guvernul lui Adrian Veștea și a transmis că nu va intra într-o formulă de guvernare alături de PSD. USR a descris varianta Veștea drept „o guvernare Ciucă-Ciolacu cu alt nume” și a anunțat că rămâne consecvent deciziei de a nu mai forma un guvern cu PSD.

Această poziție complică negocierile pentru Adrian Veștea, care are nevoie de voturi în Parlament pentru a transforma desemnarea de la Cotroceni într-un Guvern cu puteri depline.

UDMR așteaptă clarificări

UDMR a transmis că nu a fost consultat înainte de desemnarea lui Adrian Veștea. Liderii formațiunii au discutat situația duminică, dar poziția lor depinde de ce decide PNL, ce program de guvernare va propune Veștea, ce formulă de cabinet va avea și pe ce majoritate parlamentară se bazează.

Fără PNL, fără USR și fără o poziție clară a UDMR, noul premier desemnat are o misiune dificilă. Tocmai de aceea ședința liberalilor de la ora 17.00 este primul test real pentru Adrian Veștea.

Duminică dimineață, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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