Traficul din Timișoara: o provocare zilnică

Timișoara încearcă să ofere un răspuns, investind în transport public, infrastructură pentru biciclete și chiar în transportul pe apă. De aproape un deceniu, autoritățile locale lucrează la strategii care să ofere alternative viabile pentru ca locuitorii să își lase mașinile acasă, relatează Știrile ProTV.

La orele de vârf, imaginea Timișoarei este una tipică pentru un oraș în creștere: coloane de mașini care se mișcă lent spre centru, șoferi care caută cu disperare locuri de parcare și minute prețioase pierdute în trafic. Orașul, care atrage zilnic mii de persoane din localitățile învecinate, a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimii ani, punând presiune pe infrastructura rutieră existentă.

Ruben Lațcău, viceprimarul Timișoarei, explică obiectivul autorităților: „Obiectivul nu este să renunțăm la mașini, obiectivul este să avem alternative. Să ajungem la un soi de treime, o treime din călătoriile din oraș să fie cu mașina personală, o treime cu transportul public și altă treime pe jos sau cu bicicleta sau cu trotinetă.”

Transport public modernizat

Unul dintre pașii importanți a fost modernizarea transportului public. Timișoara a investit masiv în autobuze, troleibuze și tramvaie noi, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a numărului de pasageri. Peste un milion de călătorii au fost înregistrate în primele luni ale anului 2026 doar cu tramvaiele, o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, au fost introduse benzi dedicate pentru autobuze, dar acestea rămân limitate la zonele în care traficul era cel mai afectat de mașinile personale.

Infrastructura pentru bicicliști: un pas înainte, două înapoi

Orașul se laudă cu peste 100 de kilometri de piste pentru biciclete, însă realitatea de pe teren este departe de a fi ideală.

„Bicicliștii își doresc trasee mult mai sigure și mai previzibile. Sunt piste unele foarte bine gândite, altele prost gândite”, afirmă Andreea Wolfer, fondator Pedallez.

Aceasta subliniază că întreruperile frecvente ale pistelor reprezintă un obstacol major pentru cei care vor să folosească bicicleta zilnic. Un biciclist local confirmă: „Au discontinuități, practic ar trebui să te dai jos… dar nu ne dăm jos, mergi în continuare pe trotuar.”

Provocarea parcărilor și extinderea zonelor pietonale

Problema parcărilor rămâne una dintre cele mai sensibile în Timișoara, la fel ca în multe alte orașe mari din România.

Viceprimarul Lațcău recunoaște: „În România tema locurilor de parcare este probabil cea mai dureroasă temă din marile orașe. Adică în timpul zilei oamenii vor locuri de parcare în centru și zonele aglomerate și în timpul serii vor în cartiere.”

Orașul are aproximativ 90.000 de locuri de parcare publice, însă o parte au fost desființate odată cu interzicerea traficului auto în centrul orașului. În cartierul Cetate, de exemplu, procesul de pietonalizare a transformat străzile înguste, sufocate de mașini, în zone aerisite, atrăgând mai mulți turiști și facilitând deschiderea unor noi afaceri. „Deși unii s-au temut că o să își piardă clienții, ce s-a întâmplat este că a venit mai multă lume, turiști. S-au deschis mai multe afaceri”, adaugă Lațcău.

Vaporașele de pe Bega: transport sau relaxare?

Un alt element unic al orașului este transportul pe apă. Vaporașele care traversează râul Bega sunt folosite atât de locuitori, cât și de turiști. Cu peste 10 stații, acestea oferă o opțiune de navetă sau o plimbare relaxantă. Totuși, viteza redusă le face mai atractive pentru recreere decât pentru transportul zilnic.

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