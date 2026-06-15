O inovație tehnologică unică

Mașina de foraj, numită oficial „Gangtie Jiliang” (Coloana Vertebrală de Oțel), sapă un puț vertical de peste un kilometru adâncime, potrivit Auto Nocion. Proiectată de China Railway Construction Heavy Industry (CRCHI), această mașină unică a fost lansată în aprilie 2025 la parcul industrial din Changsha. Ea cântărește 500 de tone și este echipată cu un cap de tăiere conic cu un diametru de 8,1 metri.

Primele teste au început în primăvara acestui an, într-un proiect de extracție a minereului de fier derulat de Ansteel Group, în provincia Liaoning din nord-estul Chinei. „Gangtie Jiliang” este considerată o inovație tehnologică majoră, având capacitatea de a săpa prin rocă extrem de dură (140 MPa) la adâncimi record, ceea ce o plasează într-o categorie aparte de mașini de forat.

Aceasta abordează o problemă semnificativă din industria mineritului: resursele minerale valoroase se găsesc la adâncimi tot mai mari, iar metodele tradiționale de săpare a puțurilor, precum forarea și detonarea, sunt lente și periculoase.

Tehnologie inspirată din… ascuțitoarea de creioane

Dezvoltarea acestei mașini a fost un proces complex, desfășurat începând cu 2021, și a presupus rezolvarea unor provocări majore. Una dintre ele a fost tăierea eficientă a rocii dure.

Ke Wei, designerul sistemului de excavație al mașinii, a explicat pentru Science and Technology Daily cum echipa sa a descoperit o soluție inovatoare inspirată de… ascuțitoarea de creioane. În loc să monteze unelte de tăiere perpendicular pe suprafața rocii, au decis să le încline ușor, ceea ce a dus la o reducere a uzurii și la o mai bună eficiență a procesului de tăiere.

O altă provocare majoră a fost eliminarea deșeurilor dintr-un puț vertical de 1.000 de metri adâncime. „Este ca și cum ai încerca să strângi gunoiul de pe acoperișul unei clădiri cu 300 de etaje fără lift”, a spus Ding Zhangfei, liderul echipei de proiectare, pentru Science and Technology Daily.

Soluția a venit prin adaptarea unui concept tradițional chinezesc: pompa cu lanț. A fost creat un sistem de transport vertical, care include un colector inelar rotativ, un tub de transport de 25 de metri și un lift special pentru deșeuri. Acest sistem poate transporta până la 120 de metri cubi de rocă zdrobită pe oră, echivalentul capacității a 10 camioane de gunoi.

Consolidarea pereților proaspăt săpați

Un alt obstacol a fost prevenirea prăbușirii pereților proaspăt excavați. La adâncimi mari, presiunea exercitată de sol și apă poate provoca deformări rapide ale puțului. Echipa CRCHI a testat mai multe metode de susținere și a optat pentru un sistem de beton turnat, sprijinit de un schelet metalic independent, care permite mașinii să continue să sape în timp ce betonul se întărește.

Tehnologia „Gangtie Jiliang” este un răspuns direct la nevoia tot mai mare de a accesa resurse minerale aflate la adâncimi mai mari, în condiții mai sigure și mai eficiente.

În timp ce SUA investește 1,2 miliarde de dolari într-o fabrică de magneți din pământuri rare, iar Japonia dezvoltă drone subacvatice pentru a explora resursele din Pacific, China își consolidează poziția de lider în construirea de mașini de forat, dominând deja 70% din piața globală, conform Xinhua. Deși în trecut au mai fost săpate puțuri adânci de un kilometru, precum cele realizate între 2011 și 2018 în Canada de compania germană Herrenknecht, diferența constă în tehnologia utilizată.

Mașinile germane utilizau metode parțiale de tăiere și au necesitat modificări semnificative pentru a traversa straturi de rocă mai dură. „Gangtie Jiliang” promite să fie un pas înainte, cu un cap de tăiere complet și un design revoluționar care o face să fie mai rapidă și mai eficientă.

Momentan, mașina este folosită într-un singur proiect, însă dezvoltatorii săi plănuiesc să extindă tehnologia la scară largă.