350.000 de euro pentru un sat abandonat din Spania

Într-o perioadă în care prețurile proprietăților imobiliare din marile orașe europene continuă să crească, un cuplu din Olanda a ales varianta unei achiziții mai neobișnuite.

În locul unui apartament într-un oraș aglomerat, Maaike Geurts și Tibor Strausz au cumpărat pentru aproximativ 350.000 de euro satul abandonat Bárcena de Bureba, situat în provincia Burgos din Spania.

Bárcena de Bureba a fost cândva o așezare agricolă tradițională și prosperă. Situația s-a schimbat însă radical în anii ’70, când numeroși locuitori au părăsit satul pentru a se muta în marile orașe în căutarea unor oportunități de muncă. Toate casele și biserica locală au fost abandonate și au intrat treptat în degradare și, timp de aproape cinci decenii, localitatea a rămas aproape pustie, fiind acoperită încet de vegetație.

Aproape 60 de case și peste șase hectare de teren

Maaike Geurts și Tibor Strausz au cumpărat satul în anul 2024. Localitatea este situată între Madrid și Bilbao, într-o zonă înconjurată de podgorii și smochini. În cadrul tranzacției, cei doi au devenit proprietarii a aproape 60 de case din piatră aflate în ruină și a peste șase hectare de teren.

La momentul achiziției, satul nu dispunea de electricitate, apă curentă sau canalizare.

Planul: o comunitate ecologică și autosustenabilă

Proiectul dezvoltat de cei doi poartă numele Ardbol și urmărește transformarea satului într-o comunitate prietenoasă cu mediul și independentă din punct de vedere energetic.

În loc să conecteze localitatea la rețeaua electrică tradițională, proprietarii au instalat un sistem de panouri solare montat într-un container maritim reamenajat și dotat cu baterii pentru stocarea energiei. Un pârâu care traversează satul este folosit pentru dezvoltarea unui sistem de irigații și pentru alimentarea viitoarelor grădini. Dar elementul central al proiectului este crearea unei păduri care ar urma să asigure autosuficiența alimentară a comunității în următorii zece ani.

Alte familii sunt pregătite să se mute în sat

Maaike Geurts și Tibor Strausz intenționează să atragă și alte persoane care împărtășesc aceleași valori, pentru a construi o comunitate unită și orientată spre sustenabilitate.

Cel puțin șase familii din Olanda și-ar fi exprimat deja intenția de a participa la prima etapă a proiectului.

„Sincer, suntem foarte surprinși. Nu ne-am imaginat niciodată că va funcționa. Ne descurcăm mult mai bine decât ne-am așteptat”, a declarat Maaike Geurts pentru El Periódico.

Sate abandonate, transformate în destinații turistice

În ultimii ani, Spania a înregistrat o creștere a tranzacțiilor cu sate abandonate. În Galicia, Castilla y León, Asturias și alte regiuni apar noi proiecte de restaurare a așezărilor rurale. Unele se transformă în destinații turistice, în timp ce altele devin locuințe pentru familiile obosite de viața la oraș.

Potrivit russpain.com, cererea pentru astfel de proprietăți este în creștere, iar interesul pentru viața la munte și la țară devine o tendință evidentă atât în rândul spaniolilor, cât și al străinilor.

În satul Tronchón, de exemplu, unde trăiesc doar 56 de oameni, un cuplu de români s-a mutat împreună cu cei doi copii ai lor și a deschis unicul bar din localitate. Mihai și Roxana Costea gătesc mâncare tradițională românească oricui dorește.

Tot în Spania, Porcieda, un sat abandonat din Cantabria, situat la 10 kilometri de Potes, a fost scos la vânzare pentru 380.000 de euro. Localitatea are zece case și o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați. Este unul dintre cele mai vechi sate din Liébana și, deși nu a fost locuit de 20 de ani, casele sale sunt considerate în prezent unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură populară din regiune.

Și Serbia își propune revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Aici, statul acordă până la 13.000 de euro sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară.

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