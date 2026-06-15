Ce se întâmplă în corp după 36 de ore de post

Videoclipul publicat pe canalul „Wellness Wise” de pe YouTube explică detaliat ce se întâmplă în organism în timpul unui post prelungit. Conform simulării, după doar patru ore fără hrană, corpul începe să experimenteze schimbări semnificative: metabolismul se adaptează, iar grăsimile încep să fie arse pentru energie. Pe termen scurt, acest proces poate duce la o scădere în greutate, dar specialiștii avertizează asupra efectelor secundare și riscurilor asociate.

Programul Emily, un serviciu specializat în sănătate mintală și diete, atrage atenția asupra pericolelor mai puțin mediatizate ale postului intermitent. Potrivit organizației, metoda, deși eficientă pentru pierderea în greutate în unele cazuri, poate genera efecte secundare precum:

Senzație intensă de foame

Oboseală și scăderea nivelului de energie

Dureri de cap

Amețeli

Probleme digestive, inclusiv constipație și balonare

Iritabilitate și schimbări de dispoziție

Respirație urât mirositoare

Tulburări de somn

Deshidratare

Poliurie (urinare excesivă)

Impact asupra sănătății reproductive

Deficiențe nutriționale care pot duce la malnutriție

Organizația avertizează că există puține date pe termen lung despre efectele acestei practici. „Cercetarea actuală pe oameni este foarte limitată ca dimensiune și durată, în parte pentru că această modă alimentară nu este sustenabilă”, a declarat Programul Emily. În plus, rata ridicată de abandon în studiile privind postul intermitent subliniază dificultatea multor participanți de a urma regimul pe termen lung.

Ce spun experții despre efectele postului prelungit

James Betts, profesor de fiziologie metabolică la Universitatea din Bath, subliniază că există puține dovezi științifice care să susțină beneficiile pe termen scurt ale postului intermitent. „Există o mulțime de beneficii propuse pentru [arderea grăsimilor]. Dar o mare parte din cercetări nu au fost cu adevărat [confirmate la] ființele umane. Așadar, nu vedem beneficii dramatice pentru sănătate, cu siguranță pe termen scurt”, a explicat Betts.

Mai mult, Programul Emily a semnalat o tendință îngrijorătoare: persoanele care practică postul intermitent pot dezvolta sau agrava tulburări de alimentație. Potrivit specialiștilor, ignorarea senzației de foame poate contribui la apariția unor relații nesănătoase cu mâncarea, ceea ce poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății fizice și mintale.

Deși postul intermitent rămâne o practică atractivă pentru mulți, specialiștii sfătuiesc prudență. De la senzațiile acute de foame și oboseală, până la riscurile de malnutriție și tulburări alimentare, impactul asupra sănătății poate fi semnificativ. În lipsa unor studii ample și concludente, rămâne incert dacă beneficiile promovate pe rețelele de socializare depășesc riscurile implicate de această metodă extremă de slăbire.

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