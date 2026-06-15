Deficitul este cu 72,27% mai mare decât pierderile consemnate la data de 31 decembrie 2014, când compania raportase un minus de 181 milioane de lei.

De unde vin pierderile

Din total, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare și administrare infrastructură), iar 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiții.

Dacă activitatea strictă de operare a adus un profit minor de 3,76 milioane de lei, managementul și administrarea infrastructurii au generat un minus uriaș de peste 207 milioane de lei.

„Pierderea înregistrată de companie la data de 31.12.2025 este în principal ca urmare a nerealizării veniturilor proprii din activitatea de transport călători cu metroulul și a înregistrării la poziția bugetară «cheltuieli privind ajustările și provizioanele» a sumei de 260,55 milioane de lei, reprezentând ajustări pentru creanțe neîncasate provenite în principal din penalități pentru nerealizarea obligațiilor contractuale în contractul încheiat cu Alstom Transport SA pentru livrare de trenuri de metrou”, se precizează în documentul oficial al Metrorex.

Cauzele acestor pierderi uriașe

Conducerea companiei punctează trei cauze majore care au dat peste cap bugetul estimat.

Astfel, Metrorex a transportat 153.271.405 de pasageri plătitori în 2025, cifră cu 13% mai mică decât ținta de 176 de milioane pe care fusese fundamentat bugetul inițial.

În plus, provizioanele de peste 260 de milioane de lei pentru penalități neîncasate, aferente contractului nr. 143/2020 pentru livrarea de noi trenuri încheiat cu Alstom Transport SA, au atârnat greu în bilanț.

De asemenea, subvenția alocată de Guvern pentru transportul cu metroul a fost de 873 milioane de lei, sumă care acoperă doar 43,64% din valoarea cheltuielilor reale pentru asigurarea acestui serviciu public.

Din acest motiv, întreținerea infrastructurii a trebuit acoperită ilegal din veniturile proprii ale companiei.

Veniturile totale s-au prăbușit, deși călătoriile s-au scumpit

La 1 ianuarie, Metrorex a operat o scumpire majoră, prețul unei călătorii simple crescând de la 3 lei la 5 lei.

Această măsură a făcut ca veniturile proprii ale companiei să urce la 390,211 milioane de lei (față de 296,233 milioane de lei în 2024), înregistrând o creștere de 31,72% pe nișa strictă a transportului de călători.

Cu toate acestea, veniturile totale de la finele lui 2025 (2,341 miliarde de lei) au fost cu 26,96% mai mici decât cele din 2024.

Compania a compensat parțial prin strângerea cureaulei: cheltuielile totale au fost reduse la 2,653 miliarde de lei, comparativ cu cele 3,386 miliarde de lei raportate în anul precedent.

Nota de plată pentru personal

Cheltuielile cu angajații au absorbit o parte uriașă din bugetul Metrorex, ridicându-se la 1,032 miliarde de lei (97,72% față de suma prognozată).

Economia minoră față de bugetul inițial s-a datorat faptului că schema de personal a numărat 4.973 de salariați la finalul anului, fiind sub estimarea de 5.003 angajați.

Structura cheltuielilor de personal arată astfel:

  • Salarii de bază: 518,175 milioane de lei
  • Sporuri, prime și bonificații: 371,227 milioane de lei
  • Bonusuri: 49,644 milioane de lei
  • Obligații la bugetul consolidat (taxe): 91,804 milioane de lei
  • Contracte de mandat (conducere și control): 973.940 de lei
  • Alte cheltuieli: 232.460 de lei
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking de 11 minute! Decizia crucială luată de PSD după ședința cu parlamentarii. S-a spus totul tranșant, cărțile au fost aruncate, toată scena politică vuiește! Ce a făcut Sorin Grindeanu
Viva.ro
E breaking de 11 minute! Decizia crucială luată de PSD după ședința cu parlamentarii. S-a spus totul tranșant, cărțile au fost aruncate, toată scena politică vuiește! Ce a făcut Sorin Grindeanu
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.RO
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Veștea, propus pentru excludere: „A mai bătut un cui în sicriul partidului”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 18:31
Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Veștea, propus pentru excludere: „A mai bătut un cui în sicriul partidului”
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Politică 16:55
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Parteneri
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Adevarul.ro
Cristian Păun la „Interviurile Adevărul”: „Nominalizarea lui Adrian Veștea nu m-a surprins”
Fotbalistul din La Liga, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală! Cum a reacționat acesta
Fanatik.ro
Fotbalistul din La Liga, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală! Cum a reacționat acesta
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Stiri Mondene 18:07
Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, a împlinit 3 ani. Ce tort spectaculos a avut la petrecere
Stiri Mondene 17:23
Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, a împlinit 3 ani. Ce tort spectaculos a avut la petrecere
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
ObservatorNews.ro
Taxă pentru noul buletin electronic. Până când îl mai pot obține românii gratuit
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
GSP.ro
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
PNL a decis! Guvernul Veștea va fi...
Redactia.ro
PNL a decis! Guvernul Veștea va fi...
Ștefan este tânărul șofer de TIR care și-a pierdut viața pe o autostradă din Cehia, alături de un coleg de breaslă: „Vei rămâne mereu în inimile noastre”
KanalD.ro
Ștefan este tânărul șofer de TIR care și-a pierdut viața pe o autostradă din Cehia, alături de un coleg de breaslă: „Vei rămâne mereu în inimile noastre”

Politic

Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Veștea, propus pentru excludere: „A mai bătut un cui în sicriul partidului”
BREAKING NEWS LiveText
Politică 18:31
Tabăra Bolojan a câștigat la primul vot în BPN al PNL. Veștea, propus pentru excludere: „A mai bătut un cui în sicriul partidului”
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Politică 16:55
Hubert Thuma, mesaj cu 30 de minute înainte de ședința decisivă din PNL: „Nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului”
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Cum l-a convins Gigi Becali pe Anderson Ceara să vină la FCSB! Brazilianul a spus tot: ”Am avut 6-7 oferte”
Fanatik.ro
Cum l-a convins Gigi Becali pe Anderson Ceara să vină la FCSB! Brazilianul a spus tot: ”Am avut 6-7 oferte”
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani