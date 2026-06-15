Deficitul este cu 72,27% mai mare decât pierderile consemnate la data de 31 decembrie 2014, când compania raportase un minus de 181 milioane de lei.

De unde vin pierderile

Din total, 203,4 milioane de lei reprezintă pierdere din activitatea de exploatare (operare și administrare infrastructură), iar 108,6 milioane de lei pierdere din activitatea de investiții.

Dacă activitatea strictă de operare a adus un profit minor de 3,76 milioane de lei, managementul și administrarea infrastructurii au generat un minus uriaș de peste 207 milioane de lei.

„Pierderea înregistrată de companie la data de 31.12.2025 este în principal ca urmare a nerealizării veniturilor proprii din activitatea de transport călători cu metroulul și a înregistrării la poziția bugetară «cheltuieli privind ajustările și provizioanele» a sumei de 260,55 milioane de lei, reprezentând ajustări pentru creanțe neîncasate provenite în principal din penalități pentru nerealizarea obligațiilor contractuale în contractul încheiat cu Alstom Transport SA pentru livrare de trenuri de metrou”, se precizează în documentul oficial al Metrorex.

Cauzele acestor pierderi uriașe

Conducerea companiei punctează trei cauze majore care au dat peste cap bugetul estimat.

Astfel, Metrorex a transportat 153.271.405 de pasageri plătitori în 2025, cifră cu 13% mai mică decât ținta de 176 de milioane pe care fusese fundamentat bugetul inițial.

În plus, provizioanele de peste 260 de milioane de lei pentru penalități neîncasate, aferente contractului nr. 143/2020 pentru livrarea de noi trenuri încheiat cu Alstom Transport SA, au atârnat greu în bilanț.

De asemenea, subvenția alocată de Guvern pentru transportul cu metroul a fost de 873 milioane de lei, sumă care acoperă doar 43,64% din valoarea cheltuielilor reale pentru asigurarea acestui serviciu public.

Din acest motiv, întreținerea infrastructurii a trebuit acoperită ilegal din veniturile proprii ale companiei.

Veniturile totale s-au prăbușit, deși călătoriile s-au scumpit

La 1 ianuarie, Metrorex a operat o scumpire majoră, prețul unei călătorii simple crescând de la 3 lei la 5 lei.

Această măsură a făcut ca veniturile proprii ale companiei să urce la 390,211 milioane de lei (față de 296,233 milioane de lei în 2024), înregistrând o creștere de 31,72% pe nișa strictă a transportului de călători.

Cu toate acestea, veniturile totale de la finele lui 2025 (2,341 miliarde de lei) au fost cu 26,96% mai mici decât cele din 2024.

Compania a compensat parțial prin strângerea cureaulei: cheltuielile totale au fost reduse la 2,653 miliarde de lei, comparativ cu cele 3,386 miliarde de lei raportate în anul precedent.

Nota de plată pentru personal

Cheltuielile cu angajații au absorbit o parte uriașă din bugetul Metrorex, ridicându-se la 1,032 miliarde de lei (97,72% față de suma prognozată).

Economia minoră față de bugetul inițial s-a datorat faptului că schema de personal a numărat 4.973 de salariați la finalul anului, fiind sub estimarea de 5.003 angajați.

Structura cheltuielilor de personal arată astfel:

Salarii de bază: 518,175 milioane de lei

Sporuri, prime și bonificații: 371,227 milioane de lei

Bonusuri: 49,644 milioane de lei

Obligații la bugetul consolidat (taxe): 91,804 milioane de lei

Contracte de mandat (conducere și control): 973.940 de lei

Alte cheltuieli: 232.460 de lei