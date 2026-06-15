17 posturi de tratament, saloane moderne și o nouă sală de operații dintr-o fostă secție de neurochirurgie

Inimile a circa 1.000 de copii născuți anual în România cu malformații cardiace strigă „am nevoie de ajutor”. Grație investițiilor făcute de la Spitalul de pediatrie bucureștean, în curând, de două ori mai mulți bebeluși vor primi o nouă șansă la viață. Alexandru Popa, președintele Asociației „Inima Copiilor”, a explicat la inaugurarea noii secții de cardiochirurgie exact unde s-au dus acești bani și cum a fost posibilă extinderea secției: „A durat vreun an și jumătate construcția, a costat aproximativ 1 milion de euro și astăzi vă invităm s-o vedeți. 17 posturi de tratament, 8 saloane, spații dedicate medicilor, sală de tratament, spațiu pentru prepararea perfuziilor dedicat, sală de ecografie și așa mai departe.”

Povestea Dianei, fetița salvată la Spitalul „Maria Curie” București care astăzi este învățătoare. Cum s-a transformat cu un milion de euro secția unde a fost operată
Noua secție de cardiochirurgie, Spitalul Maria Curie București

Această extindere a fost posibilă după ce secția de neurochirurgie a spitalului s-a mutat în noul corp de clădire construit de Asociația „Dăruiește Viață”. Spațiul eliberat a fost preluat imediat și reconfigurat complet: capacitatea a crescut de la 8 la 17 paturi, iar fosta sală de neurochirurgie a fost transformată în cea de-a doua sală de cardiochirurgie a spitalului.

Miza din spatele fiecărui euro investit este una uriașă, de o simplitate dureroasă, după cum o descrie chiar Alexandru Popa: „Din punctul meu de vedere este simplu: un copil operat poate să aibă o viață perfect normală, un copil care nu este operat poate să moară. Asta e diferența.”

Povestea Dianei Iancu: De la copilul cu inima „obosită”, la învățătoarea care celebrează viața la catedră

În spatele acestei infrastructuri stau destine care s-au schimbat deja datorită medicilor de la Spitalul „Maria Curie”. În septembrie 2013, o fetiță de 12 ani pășea cu teamă, dar și cu enorm de multă speranță, pe coridoarele spitalului. Diana Georgiana Iancu știa încă din copilărie că are probleme cu inima și că nu are voie să facă efort, însă visul ei cel mare era să devină învățătoare și să urmeze un liceu pedagogic. La un control efectuat înainte de clasa a VI-a, medicii i-au dat un verdict alarmant: problema era destul de gravă și trebuia operată atunci.

Diana a fost selectată de dr. Alin Nicolescu, medic cardiolog al spitalului, în prima serie de cinci copii operați la această secție, intervenția fiind realizată chiar de medicii italieni veniți la vremea aceea pentru a ajuta la pornirea programului de cardiochirurgie.

Povestea Dianei, fetița salvată la Spitalul „Maria Curie” București care astăzi este învățătoare. Cum s-a transformat cu un milion de euro secția unde a fost operată
Diana Iancu, învățătoare operată pe inimă în copilărie, la Spitalul Maria Curie.Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

„Am avut speranța încă de la început, chiar dacă eram un copil și nu conștientizam foarte mult ceea ce se întâmplă, că va fi totul bine și am avut încredere în Dumnezeu că are un plan pentru mine și în medici și am fost foarte entuziasmată în momentul în care m-am trezit și am văzut că trăiesc și că sunt bine și că pot să-mi desfășor în sfârșit viața ca un om normal”, a povestit Diana, astăzi în vârstă de 24 de ani.

Efectele operației s-au simțit imediat: „Am simțit imediat că sunt mult mai rezistentă”. La doar câteva luni după intervenție, a mers în prima ei excursie pe munte, iar ulterior a început să practice și un sport, baschetul. Și-a împlinit și visul profesional: a absolvit Liceul Pedagogic și astăzi este învățătoare, are clasa a doua la Școala Gimnazială Numărul 150 din Capitală. În fiecare an, ea încearcă să sărbătorească „Ziua Inimii” prin diverse activități pe înțelesul elevilor ei, iar la târgurile caritabile de Crăciun și de Paște îi îndeamnă pe părinți să doneze o parte din bani către asociația care a sprijinit-o în acest proces.

Lupta pentru David: „Dumnezeu vorbește prin mâinile doctorilor”

La polul opus ca vârstă, dar la fel de fragil, este micuțul David, un bebeluș de numai 3 luni. Mama lui, Andreea Liliana Iancu (30 de ani), povestește cum o banală suspiciune de icter s-a transformat brusc într-o cursă contracronometru pentru viață. După o serie de crize acasă, a ajuns la Institutul Mama și Copilul, unde la un consult de rutină s-a suspectat o insuficiență cardiacă. Spaima a fost uriașă în momentul ecografiei:„Când a ajuns la inimă mi-am dat seama că ceva este în regulă, fiindcă medicul respectiv și-a schimbat expresia… Medicii s-au mobilizat foarte bine. Cred că nu a durat o jumătate de oră și el a fost preluat și intubat”, a povestit pentru Libertatea, mama bebelușului.

David a fost transferat de urgență la Spitalul „Maria Curie”, unde s-a descoperit că suferea de o malformație severă. După ce tratamentul medicamentos pentru redeschiderea arterei a eșuat, David a fost operat de urgență într-o zi de sâmbătă.

Deși au urmat două luni dificile de spitalizare din cauza unei complicații medicale din cauza căreia a strâns lichid la plămâni, David a fost salvat de medicii de la neonatologie și mâine se pregătește să plece acasă. Sfatul Andreei pentru alte mame care trec prin experiențe similare: „Să aibă răbdare, să aibă încredere în cadrele medicale. Într-un final totul va fi bine și să fie puternice, fiindcă Dumnezeu vorbește prin mâinile doctorilor”, este mesajul plin de emoție al mamei lui David pentru celelalte mămici aflate în impas.

Inimi cu „găuri” și artere blocate: Ce ascund diagnosticele copiilor salvați

Diagnosticul primit de Diana Iancu în copilărie, Defect Septal Atrial (DSA), înseamnă existența unei „găuri” în peretele care separă cele două atrii ale inimii. Din acest motiv, sângele neoxigenat se amestecă cu cel oxigenat, determinând inima să muncească mult mai mult. Simptomele includ oboseală constantă la efort, dureri în piept și dificultăți mari la urcatul scărilor.

Malformațiile cardiace congenitale afectează în general aproximativ 1 din 100 de copii născuți vii, iar DSA este una dintre cele mai comune probleme structurale ale inimii, reprezentând o parte semnificativă din totalul defectelor cardiace prezente la naștere. Deoarece defectele de dimensiuni mici sau moderate pot rămâne asimptomatice zeci de ani, DSA constituie aproape 40% din totalul malformațiilor cardiace congenitale descoperite abia la vârsta adultă (adesea după 30–40 de ani, din cauza apariției oboselii la efort sau a palpitațiilor).

„Corecția se face prin chirurgie pe cord deschis. S-a cusut un peticel, din câte mi s-a explicat mie la momentul acela, pentru a închide acea gaură”, a explicat Diana Iancu.

Coarctația de aortă – boala bebelușului David – este considerată o urgență neonatală majoră. Artera aortă, principala „autostradă” care transportă sângele oxigenat de la inimă către restul corpului, se îngustează sever sau se închide, blocând circulația normală a sângelui. În rândul tuturor copiilor care se nasc cu probleme la inimă (malformații congenitale), coarctația de aortă reprezintă o patologie severă și destul de des întâlnită în sălile de operație.

Spre deosebire de Defectul Septal Atrial (DSA) care este mai des întâlnit la femei, această îngustare de aortă apare mai frecvent la băieți, fiind una dintre principalele probleme cardiace ce necesită corecție chirurgicală rapidă în primul an de viață.

Condiții de top pentru pacienți, dar spitalul se confruntă deficit de asistente medicale

Dr. Ana Kadar, directorul medical al spitalului și chirurg pediatru, subliniază importanța vitală a acestui nou spațiu pentru confortul și tratamentul micilor pacienți: „Pentru noi ca spital, extinderea secției, de fapt relocarea secției de chirurgie cardiovasculară, ceea ce presupune și un număr mai mare de locuri, aduce cu sine condiții superioare de cazare, atât pentru pacienți, cât și pentru părinți, dar și condiții optime sau mai bune de tratament pentru acești pacienți. E vorba de confortul pacientului și de creșterea calității actului medical.”

Până acum, secția funcționa cu mari limitări, având doar 8 paturi, motiv pentru care listele de așteptare pentru consultații și intervenții elective erau uriașe, programările făcându-se și cu 3 luni înainte. 

Dr. Irina Mărgărint, chirurg cardiac la Spitalul Marie Curie, explică realitatea dificilă din spital:„Întotdeauna și peste tot există o listă de așteptare… Sunt mai mulți pacienți decât reușim să tratăm. Acum funcționăm pe 8 paturi. Cred că o să reușim să tratăm mai mulți pacienți în momentul în care o să avem 15 paturi.”

Povestea Dianei, fetița salvată la Spitalul „Maria Curie” București care astăzi este învățătoare. Cum s-a transformat cu un milion de euro secția unde a fost operată
Dr. Irina Mărgărint, medic chirurg cardiac, Spitalul Maria Curie București Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

Dr. Mărgărint mai precizează că incidența bolilor nu a crescut neapărat, ci capacitatea medicilor de a le depista la timp, așa se explică de ce sunt mai mult cazuri : „Nu știu dacă a crescut numărul cazurilor, dar sigur sunt depistate mai repede. Sunt colegi ginecologi care fac asta de rutină și știu să trimită pacienții către cardiolog”. Intervenția timpurie este absolut crucială: „O parte din malformații acum pot fi tratate, dar mai târziu ajung să fie inoperabile, deci cred că e o șansă pentru foarte mulți pacienți”, a semnalat medicul Irina Mărgărint.

Noua secție aduce saloane moderne de doar două locuri, dotate cu grup sanitar propriu, oferind intimitate și condiții civilizate mamelor care stau internate săptămâni întregi alături de micuții lor (în 2013, din lipsă de spațiu, mama Dianei trebuia să doarmă inițial în același pat cu fiica ei adolescentă) .

Totuși, noua secție se lovește de o realitate dură: lipsa acută de cadre medicale. Conducerea spitalului avertizează că deficitul afectează grav activitatea. „Deficitul e mare mai mult la asistente medicale, atât în blocul operator, cât și pe toate secțiile. Este o problemă generală a spitalului. Cred că este cea mai acută problemă la momentul actual”, recunoaște dr. Ana Kadar.

Planul de la Spitalul „Maria Curie”: Cum va deveni Bucureștiul cel mai mare pol medical din regiune

În prezent, cei trei chirurgi tineri și chirurgul senior de la Spitalul „Marie Curie” realizează în jur de 200-300 de intervenții chirurgicale cardiace pe an. Spațiul generos obținut prin extindere este doar prima etapă dintr-un plan mult mai mare. Chiar în această vară, Asociația „Inima Copiilor” va începe lucrările pentru extinderea și modernizarea secției de Terapie Intensivă Cardiacă, care în prezent funcționează într-un spațiu tampon.

Imediat ce inspectorii Direcției de Sănătate Publică (DSP) vor finaliza vizitele de avizare, pacienții aflați pe secția provizorie vor fi mutați în noile saloane. Odată ce întregul mecanism va fi gata, spitalul din București va deveni un uriaș punct de salvare pentru toată această parte a continentului.

Alexandru Popa a dezvăluit obiectivele pe termen lung ale proiectului: „În viitor, după ce vom termina și extinderea secției de terapie intensivă cardiacă, care și ea funcționează în momentul de față într-un spațiu tampon, așa, probabil că numărul va ajunge pe la aproximativ 500 de pacienți anual. Va fi cel mai mare centru din Europa de Est. Asta este ceea ce ne dorim.”

Pentru ca acest vis care transformă destine și salvează vieți să poată continua în ritm alert, asociația face apel către români să doneze  5 euro pe lună trimițând un SMS cu textul LOVE la numărul 8835.

Detecția precoce a unor boli cu efecte catastrofale este extrem de importantă, în opinia conf. dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful Clinicii Terapie Intensivă Nou Născuți de la Spitalul Maria Curie: „Încerc să mă pun în pielea unui părinte”.
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