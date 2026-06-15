Produsul poate fi returnat în supermarketurile Lidl din România, fără a fi nevoie de prezentarea bonului fiscal.

Din motive de siguranță și pentru protejarea sănătății animalelor de companie, clienții care au achiziționat acest produs cu datele de expirare menționate mai sus sunt rugați să nu îl ofere pisicilor.

„Furnizorul olandez Partner in Pet Food NL BV retrage în prezent de pe piață produsul „Coshida Selection Hrană Umedă pentru pisici bucăți în aspic, cu ficat și vită 405 grame, cu termenele de valabilitate 02.04.2028 și 03.04.2028 este retras de pe piață. Cumpărătorii pot returna produsul cu termenele vizate direct în magazinele din care le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora. Vă mulțumim și ne cerem scue pentru neplăcerile create”, au transmis reprezentanții Lidl.

Compania le cere scuze clienților pentru neplăcerile create și reiterează că siguranța produselor comercializate rămâne o prioritate absolută.

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