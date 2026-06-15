Angajații Starbucks vor fi trimiși la cursuri de istorie obligatorii și cafenele vor fi închise

Starbucks își va închide toate cafenelele din Coreea de Sud pe 22 iunie, la ora 15.00, pentru o sesiune obligatorie de instruire a angajaților în domeniul istoriei și al problemelor sociale.

Potrivit informațiilor publicate de Spiegel.de, decizia a fost luată de Shinsegae Group, deținătorii licenței Starbucks în Coreea de Sud, ca răspuns la o controversă majoră generată de o recentă campanie de marketing a brandului.

O campania de promovare a Starbucks a generat un scandal național

Scandalul a izbucnit după ce Starbucks a lansat o serie de căni din oțel inoxidabil sub denumirea „SS Tank” și a promovat data de 18 mai drept „Tank Day”. Potrivit sursei citate mai sus, utilizarea cuvântului englezesc „tank”, care poate însemna atât „rezervor”, cât și „tanc”, a stârnit reacții negative, deoarece coincide cu comemorarea masacrului din Gwangju din 1980.

Masacrul din Gwangju este o amintire dureroasă pentru Coreea de Sud

La acea dată, militarii sud-coreeni au reprimat cu brutalitate o revoltă prodemocratică, folosind tancuri și elicoptere, ceea ce a dus la moartea și rănirea a sute de oameni.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a condamnat ferm campania pe platforma X, afirmând: „Ce și-au închipuit când au făcut asta, știind câți oameni și-au pierdut viața în acea zi?”

Trauma evenimentelor din Gwangju rămâne adânc înrădăcinată în conștiința colectivă a sud-coreenilor, iar mulți au considerat campania drept o ofensă la adresa victimelor și o trivializare a atrocităților istorice.

Toți angajații Starbucks vor avea liber ca să meargă la cursurile de istorie obligatorii

În urma reacțiilor negative, compania a oprit imediat promovarea produsului, la doar câteva ore de la lansare. Shinsegae și-a cerut scuze pentru „marketingul nepotrivit” și l-a concediat pe managerul responsabil.

Tot personalul Starbucks din Coreea de Sud, inclusiv echipa de conducere, va participa acum la un program educațional susținut de profesori de istorie și sociologie.

Potrivit declarației oficiale a companiei, decizia de a închide toate locațiile pentru a permite participarea la cursuri este „fără precedent în istoria Starbucks din Coreea de Sud” și reflectă „seriozitatea cu care compania tratează această controversă și hotărârea de a preveni repetarea unui astfel de incident”.

Acesta nu este primul scandal în care este implicată compania. Reamintim că, la finalul lui 2024, angajații Starbucks din SUA amenințau că vor intra în grevă de cinci zile chiar înainte de Crăciun. Salariații erau nemulțumiți de condițiile de lucru, dar și de venituri.

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