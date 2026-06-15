Tragedia a avut loc sâmbătă dimineață, 13 iunie, cu puțin timp înainte de ora 04:30, la kilometrul 11 al autostrăzii D2, într-o zonă unde traficul este restricționat din cauza unor lucrări de reabilitare a unor poduri.

Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției din regiunea Moravia de Sud, Andrea Cinková, dinamica accidentului este una de-a dreptul înfiorătoare. Un TIR din Ungaria, care se deplasa din direcția Brno, a lovit din motive încă necunoscute parapetele de beton ce delimitau zona de îngustare a drumului. În urma impactului cu structura din beton, camionul maghiar a intrat în derapaj și a rămas imobilizat de-a curmezișul autostrăzii, blocând ambele sensuri de mers.

La doar câteva clipe distanță, un TIR românesc care venea din spate nu a mai putut evita obstacolul apărut brusc pe carosabil. Autotrenul românesc a izbit în plin partea de mijloc a capului tractor maghiar. Strivirea cabinelor și, cel mai probabil, fisurarea rezervoarelor de combustibil au declanșat o explozie violentă. Ambele vehicule au luat foc instantaneu.

„Ambele vehicule erau complet în flăcări la sosirea echipajelor noastre. În interiorul cabinelor distruse au fost găsiți cei doi șoferi decedați. Pentru extragerea trupurilor a fost necesară intervenția cu echipamente hidraulice grele de descarcerare (AKU)”, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor din Moravia de Sud, Štěpán Komosný.

Cabina camionului românesc, în dreapta, a fost făcut scrum. Foto: Poliția cehă

Zeci de pompieri din șase unități de intervenție s-au luptat cu flăcările ore în șir. Misiunea a fost extrem de dificilă nu doar din cauza incendiului generalizat, ci și din cauza încărcăturii celor două vehicule de mare tonaj: unul dintre camioane transporta mazăre, iar celălalt era plin cu saltele, materiale care au întreținut arderea violentă.

Deși focul a fost pus sub control în cursul dimineții, pompierii au rămas la fața locului până în jurul orei 10:00 pentru a lichida ultimele focare, pentru a curăța drumul și pentru a asista criminaliștii în cercetări.

Abia în a doua parte a zilei, după o operațiune extrem de dificilă de tractare a epubavelor arse și de curățare a resturilor de mazăre și saltele topite de pe asfalt, autoritățile au reușit să redeschidă parțial artera rutieră. Traficul a fost reluat restricționat, în regim de 1+1 (o singură bandă pe sens), polițiștii recomandându-le șoferilor să circule cu maximă prudență în zona afectată.

Anchetatorii cehi au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la pierderea controlului de către șoferul maghiar, urmând să fie realizate expertize tehnice ale vehiculelor și examinări medico-legale. Identitățile exacte ale celor doi șoferi urmează să fie confirmate oficial după finalizarea procedurilor de identificare.

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