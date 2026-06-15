Performanțe dezamăgitoare pentru companiile aeriene europene

Analiza a evaluat 20 de companii aeriene din Europa, luând în calcul milioane de date referitoare la punctualitate, comportamentul față de pasageri și plata compensațiilor, în perioada 15 noiembrie 2025 – 14 mai 2026. Rezultatele sunt îngrijorătoare: nicio companie nu a obținut peste 4 puncte dintr-un maxim de 5.

Pe ultimul loc s-a situat compania irlandeză Aer Lingus, cu doar 1,79 puncte. Gestionarea plăților compensatorii a fost punctul slab al companiei, aceasta obținând doar un punct din cinci la acest criteriu. „Atunci când un zbor este întârziat sau anulat, pasagerii au nevoie în primul rând de claritate, asistență și fiabilitate”, a declarat Feyza Türkönen, expert în drepturile pasagerilor la Flightright. Potrivit acesteia, întârzierile în procesarea rambursărilor transformă rapid o situație neplăcută într-o adevărată povară.

Clasamentul companiilor: de la cel mai slab la cel mai bun

Pe lângă Aer Lingus, alte companii aeriene s-au clasat pe poziții codașe. Air Europa (1,93 puncte) și Vueling (2,06 puncte), ambele din Spania, au primit cele mai mici note pentru comportamentul legat de plățile compensatorii.

În schimb, pe primul loc în clasament s-a situat Austrian Airlines, cu 3,04 puncte. Compania austriacă a fost urmată de Eurowings (2,81 puncte) și Air Baltic (2,76 puncte). Chiar și așa, liderii clasamentului nu au excelat, obținând scoruri departe de maximul posibil. Lufthansa, de exemplu, a obținut doar 2,33 puncte, situându-se în a doua jumătate a listei.

Clasamentul complet al companiilor aeriene din Europa

Loc Companie aeriană Evaluare generală 1 Air Lingus 1,79 2 Air Europa 1,93 3 Vueling 2,06 4 KLM 2,13 5 Ryanair 2,19 6 Wizz Air 2,23 7 EasyJet 2,27 8 Lufthansa 2,33 9 SAS 2,35 10 Pegasus 2,36 11 Brussels Airlines 2,46 12 Air France 2,47 13 Swiss 2,54 14 Iberia 2,60 15 Norwegian Air 2,63 16 British Airways 2,64 17 Finnair 2,70 18 Air Baltic 2,76 19 Eurowings 2,81 20 Austrian Airlines 3,04

Dintre acestea, operează zboruri către sau din România companii precum Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, KLM, Air France, British Airways, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Pegasus, Finnair, Brussels Airlines și Air Baltic.

Diferențe semnificative între companii

Studiul realizat de Flightright evidențiază diferențe semnificative între companiile aeriene europene în ceea ce privește punctualitatea, satisfacția pasagerilor și modul în care gestionează acordarea compensațiilor. De exemplu, Air France a obținut un scor ridicat la capitolul compensații, însă a fost evaluată mai slab în privința fiabilității și a satisfacției clienților.

Rezultatele arată că niciuna dintre companiile analizate nu excelează la toate capitolele importante pentru pasageri. Punctualitatea, transparența și sprijinul oferit în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor rămân provocări majore pentru majoritatea operatorilor aerieni din Europa.

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