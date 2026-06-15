Performanțe dezamăgitoare pentru companiile aeriene europene

Analiza a evaluat 20 de companii aeriene din Europa, luând în calcul milioane de date referitoare la punctualitate, comportamentul față de pasageri și plata compensațiilor, în perioada 15 noiembrie 2025 – 14 mai 2026. Rezultatele sunt îngrijorătoare: nicio companie nu a obținut peste 4 puncte dintr-un maxim de 5.

Pe ultimul loc s-a situat compania irlandeză Aer Lingus, cu doar 1,79 puncte. Gestionarea plăților compensatorii a fost punctul slab al companiei, aceasta obținând doar un punct din cinci la acest criteriu. „Atunci când un zbor este întârziat sau anulat, pasagerii au nevoie în primul rând de claritate, asistență și fiabilitate”, a declarat Feyza Türkönen, expert în drepturile pasagerilor la Flightright. Potrivit acesteia, întârzierile în procesarea rambursărilor transformă rapid o situație neplăcută într-o adevărată povară.

Clasamentul companiilor: de la cel mai slab la cel mai bun

Pe lângă Aer Lingus, alte companii aeriene s-au clasat pe poziții codașe. Air Europa (1,93 puncte) și Vueling (2,06 puncte), ambele din Spania, au primit cele mai mici note pentru comportamentul legat de plățile compensatorii.

În schimb, pe primul loc în clasament s-a situat Austrian Airlines, cu 3,04 puncte. Compania austriacă a fost urmată de Eurowings (2,81 puncte) și Air Baltic (2,76 puncte). Chiar și așa, liderii clasamentului nu au excelat, obținând scoruri departe de maximul posibil. Lufthansa, de exemplu, a obținut doar 2,33 puncte, situându-se în a doua jumătate a listei.

Clasamentul complet al companiilor aeriene din Europa

LocCompanie aerianăEvaluare generală
1Air Lingus1,79
2Air Europa1,93
3Vueling2,06
4KLM2,13
5Ryanair2,19
6Wizz Air2,23
7EasyJet2,27
8Lufthansa2,33
9SAS2,35
10Pegasus2,36
11Brussels Airlines2,46
12Air France2,47
13Swiss2,54
14Iberia2,60
15Norwegian Air2,63
16British Airways2,64
17Finnair2,70
18Air Baltic2,76
19Eurowings2,81
20Austrian Airlines3,04

Dintre acestea, operează zboruri către sau din România companii precum Wizz Air, Ryanair, Lufthansa, KLM, Air France, British Airways, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Pegasus, Finnair, Brussels Airlines și Air Baltic.

Diferențe semnificative între companii

Studiul realizat de Flightright evidențiază diferențe semnificative între companiile aeriene europene în ceea ce privește punctualitatea, satisfacția pasagerilor și modul în care gestionează acordarea compensațiilor. De exemplu, Air France a obținut un scor ridicat la capitolul compensații, însă a fost evaluată mai slab în privința fiabilității și a satisfacției clienților.

Rezultatele arată că niciuna dintre companiile analizate nu excelează la toate capitolele importante pentru pasageri. Punctualitatea, transparența și sprijinul oferit în cazul întârzierilor sau anulărilor de zbor rămân provocări majore pentru majoritatea operatorilor aerieni din Europa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Elegantă, discretă și misterioasă! Surpriza momentului, cine este, de fapt, soția lui Adrian Veștea. Doamna care-i este alături de foarte mulți ani premierului desemnat a ajuns acum în centrul atenției tuturor, iar un amănunt uluitor face înconjurul presei. Cu ce se ocupă soția lui Veștea
Viva.ro
Elegantă, discretă și misterioasă! Surpriza momentului, cine este, de fapt, soția lui Adrian Veștea. Doamna care-i este alături de foarte mulți ani premierului desemnat a ajuns acum în centrul atenției tuturor, iar un amănunt uluitor face înconjurul presei. Cu ce se ocupă soția lui Veștea
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Unica.ro
“Acțiunile dumneavoastră l-ar face pe Ion Iliescu să zâmbească din nou!” Tudor Chirilă a răbufnit după ce Nicușor Dan l-a propus premier pe Adrian Veștea! „Partea cea mai rea, mai ironică..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.RO
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
GSP.RO
Iubita lui Neymar a arătat mai mult decât voia în timpul meciului Braziliei! Imaginea surprinsă în tribune
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Politică 15 iun.
Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Politică 15 iun.
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Parteneri
Rusia ar pierde războiul din Ucraina, iar Putin devine tot mai imprevizibil și mai periculos
Adevarul.ro
Rusia ar pierde războiul din Ucraina, iar Putin devine tot mai imprevizibil și mai periculos
Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu cine pică U Craiova și când joacă. Ce adversar ar putea să aibă în turul 2
Fanatik.ro
Tragerea la sorţi turul 1 preliminarii UEFA Champions League, live video online. Cu cine pică U Craiova și când joacă. Ce adversar ar putea să aibă în turul 2
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Stiri Mondene 15 iun.
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Stiri Mondene 15 iun.
Prezentatoare noi la Antena 1: „Sunt recunoscătoare că mă alătur echipei”. De unde vin și cine sunt Diana Isaia și Andreea Crăciun
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"
ObservatorNews.ro
Reacția lui Veștea privind excluderea sa din PNL: "Indiferent de decizie, rămân liberal"
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului cu soția lui Gigi Becali! Nimeni nu a mai văzut-o în public de foarte mult timp, iar acum a apărut și ne-a lăsat mască! Cu batic, fără machiaj, cu tenul luminos și cu un zâmbet discret, Luminița Becali a atras toate privirile.
Parteneri
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
GSP.ro
Unic! Chinezii au lansat în România un rival pentru Dacia, cum nu mai există în Europa! Dar unele detalii sunt ascunse
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.ro
Cum arată cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
Mediafax.ro
Cea mai utilă aplicație pentru românii din Spania. Îți arată ce mănânci, unde să apelezi în caz de nevoie și ce drepturi ai
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Zodia care va începe ziua de marți în lacrimi. Acest nativ va avea o povară greu de dus
Redactia.ro
Zodia care va începe ziua de marți în lacrimi. Acest nativ va avea o povară greu de dus
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc
KanalD.ro
Prima reacție a instructorilor din Brazilia, care au aruncat-o pe tânăra de 21 de ani de pe pod, fără corzile de siguranță. Maria și-a pierdut viața pe loc

Politic

Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Politică 15 iun.
Liberalii care vor face parte din Guvernul Veștea sau îl vor vota în Parlament vor fi excluși din partid, anunță Ilie Bolojan
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Politică 15 iun.
Conducerea PNL a respins cu un vot zdrobitor susținerea Guvernului Veștea și-i amenință cu excluderea pe partizani / „Nu îmi depun mandatul”
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv
Fanatik.ro
Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani