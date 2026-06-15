Oia este cel mai faimos și fotografiat sat din Santorini, recunoscut la nivel mondial pentru peisajele sale de carte poștală. Celebru pentru bisericile cu turle albastre și priveliștea care te lasă fără suflare, Oia atrage în fiecare sezon aproximativ 10.000 de turiști pe zi, însă nu toți sunt și cazați în celebrul sat de pe calderă.

Satul în care principala atracție turistică sunt bisericile cu turle albastre este considerat o destinație exclusivistă și romantică. Multe dintre restaurante fiind recunoscute la nivel internațional, iar acest fapt se reflectă și în prețurile de la terase sau restaurante.

Spre exemplu, într-un restaurant cu vedere panoramică la mare, săpat în stâncă și cu priveliște de vis la apus, turiștii ajung să plătească și 40 de euro pentru un singur fel principal de mâncare.

În cazul restaurantelor care nu sunt situate în zona principală și nici nu au vedere directă la mare, prețurile sunt mai mici. Într-un astfel de local turiștii plătesc aproximativ 22 de euro pentru o salată grecească tradițională, un ceai rece și o porție de cartofi prăjiți.

Libertatea a verificat prețurile dintr-un restaurant aflat în Oia și astfel am aflat că nota de plată poate ajunge la 22 de euro. Pentru o salată grecească turiștii plătesc 11 euro, pentru o porție de cartofi prăjiți 6 euro și pentru un ceai rece de piersici 5 euro, la care se poate adăuga și bacșișul, însă nu este obligatoriu.

Cât plătesc românii pentru o salată grecească, o porție de cartofi prăjiți și o cafea în Grecia, în cel mai cunoscut și vizitat sat din Santorini
Salata grecească comandată la restaurantul din Oia, alături de porția de cartofi prăjiți în fundal și nota de plată cu cei: 5 euro pentru ceai, 6 euro pentru cartofii prăjiți și 11 euro pentru salata grecească. Foto: Libertatea

Cât plătesc turiștii pentru o salată și cafea într-un restaurant aflat la malul mării, în Santorini

O altă destinație populară în rândul turiștilor, în special al amatorilor de plaja, este Kamari. Aflat la malul mării, satul este celebru pentru plaja cu pietre negre și zecile de taverne, baruri și restaurante aflate pe faleza de la malul mării.

Kamari este și una dintre destinațiile preferate de românii care aleg Santorini, iar recomandările bazate pe AI au cotat satul ca fiind mai accesibil față de celebrul Oia.

Totuși, dacă vorbim de restaurantele de lux, aflate chiar pe faleză, nici aici prețurile nu sunt mai mici. Pentru aceeași comandă, însă fără ceai, dar cu o cafea, turiștii ajung să plătească 25 de euro.

Mai exact, într-unul dintre localurile aflate în zona centrală a satului, un espresso cu gheață costă 5.50, o porție de cartofi prăjiți este 7 euro, iar salata grecească 13 euro.

Un colaj format dintr-o fotografie cu salata grecească și cartofi prăjiți și o notă de plată
Salata și cartofii comandați în Kamari și nota de plată de 25 de euro. Foto: Libertatea

Care sunt cele mai mari diferențe dintre satele Oia și Kamari

În timp ce o simplă gustare în Oia poate scoate rapid zeci de euro din buzunarul turiștilor, stațiunea Kamari, situată pe coasta de est, reprezintă polul opus al accesibilității.

Oia este perla coroanei, faimoasă pentru apusurile sale și hotelurile exclusiviste cu piscine private suspendate deasupra Calderei, unde fiecare metru pătrat emană opulență.

La polul opus, Kamari își întâmpină vizitatorii cu o atmosferă mult mai relaxată, prețuri considerabil mai pământene la taverne și o plajă întinsă cu nisip vulcanic negru, fiind destinația preferată a familiilor și a celor care doresc să experimenteze Santorini fără bugete astronomice. Tot în Kamari, Likbertatea a verificat și ce prețuri au fructele și legumele din minimarket. Astfel, am aflat cât costă un kilogram de cireșe în Santorini și cât plătesc turiștii pentru o caserolă de căpșuni.

Cum a luat naștere insula din Grecia vizitată astăzi de milioane de turiști

Santorini nu este doar o insulă frumoasă, ci un loc cu o poveste dramatică. Tot ce poate fi admirat astăzi, de la stâncile uriașe de pământ întunecat care se prăbușesc în marea de un albastru ireal, s-a format în urma uneia dintre cele mai mari erupții vulcanice din istoria omenirii.

Peste această stâncă vulcanică, grecii au construit sate de un alb imaculat, creând un contrast care pur și simplu îți taie răsuflarea.

Tocmai această frumusețe unică o face să fie una dintre cele mai vizitate insule din lume. Destinația este foarte aglomerată în sezon, în special din cauza vaselor de croazieră care aduc mii de turiști care să viziteze satele celebre doar pentru o zi. La începutul acestui an, Santorini a introdus noi reguli pentru turiști după seria de cutremure care a avut loc în 2025.

Care este istoria bisericilor cu turle albastre din Santorini

Atunci când spui Santorini, te gândești instantaneu la celebrele biserici albe cu turle de un albastru intens care inundă rețelele sociale. Dincolo de estetica perfectă, această cromatică are rădăcini istorice, practice și politice adânci.

Istoria lor a fost marcată puternic în timpul dictaturii militare din Grecia (1967-1974), când regimul a impus obligativitatea ca toate clădirile din insule să fie vopsite exclusiv în alb și albastru pentru a reflecta culorile steagului național și a uniformiza imaginea țării.

Totuși, alegerea are și o explicație logică, adaptată climei: varul alb reflectă lumina puternică a soarelui mediteranean, menținând interioarele răcoroase, în timp ce albastrul folosit initial, numit loulaki, provenea dintr-un amestec ieftin de talc și un dezinfectant albastru pe care localnicii îl aveau la îndemână pentru a curăța curțile.

Astăzi, aceste lăcașuri de cult, precum faimoasa biserică Anastasi din Oia, au devenit simbolul identității elene și principalul punct de atracție pentru fotografii din întreaga lume.

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