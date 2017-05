EXCLUSIV / Andreea Marin susține că s-a neglijat în favoarea bărbaților din viața ei: «Am greșit, dar măcar am învățat o lecție»

Andreea Marin a trecut prin schimbări spectaculoase după divorţul de fizioterapeutul turc Tuncay Öztürk. Şi dacă mulţi au pus faptul că a slăbit şi a intrat într-o formă de adolescentă pe seama suferinţei resimţite, de obicei, după o separare, ei bine, vedeta vine să contrazică asta. Motorul transformării ei a fost nu suferinţa, ci nou descoperitul respect de sine. Iată ce ne-a povestit Andreea despre alimentaţia ei, despre sport şi despre iubire, în care continuă să creadă…

Libertatea: Transformarea ta, din punct de vedere fizic, este vizibilă. Ce ai schimbat esenţial în stilul tău de viaţă şi ce ţi-a dat imboldul să faci asta?

Andreea Marin: Eu cred că este important să dăm atenţie semnelor pe care corpul nostru ni le dă. El are o voce interioară, pe care trebuie să o ascultăm. Suntem oameni, avem nevoi în funcţie de perioadele parcurse în viaţă şi de starea de sănătate, iar atunci când luăm câteva kilograme în plus, nu trebuie să exagerăm, să dramatizăm. Dar e necesar să ne propunem să păstrăm echilibrul, să încercăm să menţinem o balanţă corectă pentru sănătatea noastră.

Cred în frumuseţea care vine din acest echilibru şi din sănătate, ţin la soluţiile non­invazive, cred în forţa vindecătoare a plantelor. Fac sport de 2-3 ori pe săptămână, antrenamente de dans, caut să mănânc sănătos, echilibrat şi să am grijă nu doar de silueta, ci şi de echilibrul minte-trup-suflet. Mă bazez în dietă pe lactate, carne mănânc foarte puţină şi nu am probleme, baza sunt fructele, legumele, verdeţurile.

Pentru mine, cheia este moderaţia în toate, nu doar în alimentaţie. Iubesc arta culinară şi nu vreau să renunţ definitiv la anumite lucruri, ci caut să combin ingredientele într-un mod potrivit, să evit legumele şi fructele cu chimicale, de aceea am grijă de propria grădină, evit excesele şi echilibrez prin mişcare, când simt că am depăşit puţin măsura.

Se bazează pe legume şi verdeţuri din grădina proprie

Cum arată meniul tău zilnic? Ai nişte reţete preferate?

Salatele sunt baza şi e simplu, găseşti de toate în grădina mea. Folosesc şi fructe, şi legume în salate sau smoothie-uri, îmi plac gustările aromate, mirosurile proaspete, savoarea vine şi din ingredientele pregătite la deshidrator şi conservate pentru iarnă. Nu am reţete clare, îmi place să fac experimente şi uneori com­­­binaţii inedite, după cum îmi dictează intuiţia.

A plantat în grădină legume şi verdeţuri din care îşi face zilnic salate şi supe

Apelezi des la detox sau a fost doar o măsură temporară? Unora li se pare o măsură extremă…

Nici nu e o măsură extremă, cel puţin nu aşa cum fac eu lucrurile. Nu fac asta des, maximum de două ori pe an, sub supravegherea specialiştilor. Nu mă joc cu sănătatea mea.

Violeta a deprins obiceiuri alimentare de la tine, dă semne că ştie ce e bun şi ce nu, îşi impune restricţii sau e prea mică şi o laşi să descopere tot universul culinar?

Da, e foarte importantă lecţia pe care un copil o vede zi de zi la el acasă. Noi plantăm împreună în grădina noastră, uneori gătim împreună, mergem la piaţă şi alegem ce e bun de pe tarabă, aşa se învaţă toate, pas cu pas.

«Cred în dragoste şi nu cred că există reguli clare în privinţa ei»

Ce s-a schimbat faţă de acum câţiva ani, când încercai să reintri în formă şi nu reuşeai?

Am învăţat ce înseamnă respectul de sine. Să mă iubesc şi pe mine, nu doar pe cei din jur. Simţi că te-ai neglijat în fa­­­­­­­­­­voa­­rea altora până a­­cum? Din prea multă dăruire, multe fe­­­­­­­­mei fac asta. Aşa am greşit şi eu, dar măcar am învăţat o lecţie. Acum sunt bine.

Vedeta face multă mişcare. Aşa se explică forma ei de invidiat

Excluzi o nouă căsătorie sau când vei găsi bărbatul potrivit vei face din nou acest pas? Eşti pregătită să iubeşti din nou?

Cred în dragoste şi nu cred că există reguli clare în privinţa ei. Simt că Dumnezeu e cu mâna pe umărul meu.

În noua formă, te-ai încumeta să participi la o emisiune de dans? Nu în calitate de jurat, ci de concurent… Sau te sperie antrenamentele epuizante şi frecvenţa accidentări­lor?

Nu mă sperii eu atât de uşor, dar trebuie să ştiţi că e o misiune grea cea a concurenţilor. Un con­sum de timp, un test de rezistenţă, efort, creativitate. Nu e o decizie uşor de luat, mai ales că lipsa din viaţa familiei pe timpul unei astfel de competiţii îi afectează şi pe cei dragi.

Ce faci acum, că “Uite cine dansează” s-a terminat? Ai primit vreo propunere care să te tenteze sau ai noutăţi în alt domeniu?

Abia aştept vacanţa, dar nu uitaţi că “Uite cine dansează” a fost doar o mică parte din munca mea, care înseamnă creaţie, deplasări, concepte de campanii şi implementare… Sunt multe de făcut. Televiziunea e partea mun­­cii mele văzute de publicul larg, dar nu singura. Baza e alta.

Violeta, fetiţa ei de 9 ani, vrea la dansuri!

Ai luat-o pe Violeta la “Uite cine dansează”. E prima oară când o introduci într-un mediu plin de vedete? Mult timp ai ferit-o de asta…

A fost şi la prima emisiune, am luat-o pentru că îi place dansul. Nu mă interesează să o introduc într-un mediu al “vedetelor”, nu cred că acesta tre­buie să fie scopul meu ca părinte. I-a susţinut pe Marica şi pe Liviu, cu care întâmplarea face ca eu să fi dansat, aşa că a fost o surpriză plăcută pentru ea.

Andreea şi Violeta au o relaţie specială

Îşi doreşte să danseze şi ea?

Se mişcă bine, da, îşi doreşte să facă dans. Suntem în “negocieri” pentru asta, nu vreau să neglijăm şcoala şi alte activităţi suplimentare pe care le face deja.