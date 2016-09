Să mai și râdem. Bancuri

În timpul orei, Bulă cere învoire de la profesor.

– Păi, bine, măi Bulă, dar de ce vrei să te învoiești?

– Tata a avut un accident aviatic!

– Cum așa?

– Se uita după un avion și l-a lovit o mașină!

Un om are drum zilnic pe lângă un ospiciu. Într-o zi, aude cum îl strigă un nebun, cerându-i o țigară. Intră în vorbă cu el, a doua zi la fel, încet, încet, devine aproape un obicei să stea la discuții împreună câteva minute. După o vreme, omul, intrigat, îi spune:

– Măi, tot vorbind cu tine, văd că nu ești nebun deloc. Cum ai ajuns aici?

– Am vrut să trec granița și m-au prins.

– Păi, pentru asta te bagă la pârnaie?

– Am vrut să trec în Rusia…

De ce nu se joacă moldovenii de-a v-ați ascunselea? Pentru că nu-i caută nimeni…

– Nu aveți nimic de declarat?, îl întreabă vameșul pe călător.

– Ba da, papagalul meu.

– Atunci, înseamnă că trebuie să plătiți o taxă. Sunt scutiți de vamă numai papagalii împăiați.

Omul stă, se gândește… Deodată, se aude o voce răgușită din bagaje:

– Îți arde de glume? Plătește imediat!

Un oltean și un negru în tren. Olteanul, curios, deschide discuția:

– Ești din Ferentari?

– Nu, răspunde negrul.

– Daʼ din București ești?

– Nu sunt.

– Daʼ de unde ești?

– Din Congo.

– Daʼ al cui ești tu din Congo? Că parcă îmi ești tare cunoscut…

Un oltean urcă în taxi pe un drum în pantă. Mașina are o viteză destul de mare. La un moment dat, șoferul strigă:

– Suntem pierduți!

– De ce?, întreabă olteanul.

– Nu mai funcționează frânele și nu pot opri!

– Măi, neică, oprește măcar aparatul de taxat!

Un polițist oprește o Dacie și-l dă jos pe șofer:

– Bună ziua! Vă felicit! Sunteți singurul conducător auto pe care l-am găsit purtând centura de siguranță! Ca să încurajăm cumva obiceiul acesta bun, vă oferim un premiu de 2.000 de lei. Acum, așa, ca de la om la om, vă întreb: ce veti face cu banii?

– Păi, cred că am să fac școala de șoferi…

Un bețiv iese din bar, urcă într-un taxi și îi spune taximetristului să-l ducă pa strada Garofiței. Taximetristul:

– Păi, suntem pe strada Garofiței!

Bețivul:

– Bine, ia 5 lei, dar data viitoare să mergi mai încet!

Culmea rabdarii? Să-ți numeri firele de păr din cap cu mănușa de box…

O blondă se întoarce fericită de la școală:

– Mami, azi am învățat alfabetul! La sfârșitul orei, toți copiii îl știau până la D, numai eu am știut până la J. Uite: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J! Mami, sunt deșteaptă pentru că sunt blondă, nu?

– Da, fata mamei, bravo!

A doua zi:

– Mami, azi am învățat să numărăm! La sfârșitul orei, toți copiii știau să numere până la 5, numai eu, până la 10. Asta-i pentru că sunt blondă?

– Da, bravo!

A treia zi:

– Mami, azi am făcut sport, iar la duș, am văzut că toate fetele erau plate, fără forme și fără sâni, numai eu eram așa frumoasă, cu sâii mari și rotunzi. Asta e pentru că sunt blondă, nu?

– Nu, fata mamei, asta e pentru că ai 25 de ani!

Doi bețivi ies dintr-un bar și opresc un biciclist.

– Scuze, draguță, ne spui la ce oră trece următorul tramvai?

– Aveți ceva de așteptat, că e abia 12 noaptea. Următorul tramvai trece pe la 6.

– Mulțumesc! Haide, mă, putem trece strada liniștiți.

O femeie sună disperată la medicul veterinar:

– Domnule doctor, pisica mea a băut benzină, apoi s-a învârtit ca nebuna prin casă vreo trei ore! Acum stă pe canapea și nu se mai mișcă deloc. Ce credeți că s-a întâmplat?

– O fi rămas fără benzină?

Câțiva polițiști dau un test de verificare a cunoștințelor. Căpitanul pune întrebările, polițiștii răspund, pe rând.

– Ce face apa la 100 de grade?

– Unghi obtuz!

– Care viteză e mai mare și de ce: a sunetului sau a luminii?

– Viteza sunetului e mai mare, pentru că atunci când deschid televizorul întâi se aude și după aia se vede!

Un altul îl contrazice:

– Ba nu, viteza luminii e mai mare, pentru că avem ochii mai în față decât urechile!

Trei prieteni merg la un film cu soțiile, dar intră să vadă pelicule diferite. În pauză se întâlnesc la toaletă.

Unul dintre ei zice:

– Băi, apropo de filme: voi știți că nevastă-mea a văzut “Capra cu trei iezi” și a făcut trei copii?

Al doile:

– Băi, ce fază! A mea a văzut “Alba-ca-zăpada și cei 7 pitici” și a facut 7 copii!

Ultimul, îngrijorat:

– Băi, vă las, plec după nevastă-mea, că se uită la “101 dalmațieni”!

Un bătrân, în cabinetul medicului:

– Domnule doctor, am o problemă mare: în ultimul timp, uit foarte repede!

– De când asta?

– De când ce?

Un tip merge în vizită la prietenul lui, care e director la un spital de nebuni. La poartă, un nebun cu o roabă:

– Domnule, v-a sosit taxiul!

Omul se urcă în roabă, iar când ajunge la ușa directorului, îi cere 2 lei. Plăteste, apoi intră la prietenul său.

– Auzi măi, ai un nebun care face pe taximetristul și ia bani de la vizitatori!

– Ei, aș, iar au sărit studenții gardul…

Un moldovean, vorbind despre planurile sale de viitor: “Bluji am, jeacă-mi cumpăr, o leacă di bătaie știu… acuʼ mă duc la București”.

O tipă sexy urcă în tramvai. În spate, câțiva șmecherași se uită lung la ea și chicotesc, apoi unul dintre ei vine și-i spune:

– Domnișoară, uite 5 lei pentru priveliștea minunată pe care ne-ai oferit-o!

Tipa ia banii, dar îi dă înapoi 3 bancnote de 1 leu:

– Uite restul. Pentru handicapați am reducere.