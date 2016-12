Mircea Dumitru, ministrul Educației, a semnat ordinul care prevede mai puține teme pentru elevi. Potrivit acestuia, ordinul care reduce durata temelor pentru elevi a fost semnat înainte de minivacanța de 1 Decembrie.

UPDATE 23.10: În acest timp, Alexandru Croitoru, profesor de biologie la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul din Capitală este de părere că elevii au nevoie să acorde zilnic cel puțin șase ore pentru teme.

„Copilul petrece şase ore la şcoală şi apoi i-ar mai trebui încă pe atâtea pentru teme şi pentru a învăţa. Însă, la vârsta la care elevul se formează, fără exerciţiu nu îşi poate dezvolta abilităţi şi competenţe care să îi devină reflexe pe care să le poată utiliza pe tot parcursul vieţii”, a spus profesorul Croitoru pentru News.ro. Citește și... Elle Style Awards 2016. Câștigătorii celei mai așteptate gale a anului | FOTO

UPDATE 20.30: Directorul Colegiului Naţional Pedagogic ”Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca, Mircea Bertea, unul dintre profesorii decoraţi de preşedintele Klaus Iohannis, susţine că ordinul de ministru privitor la temele elevilor va avea un efect invers, iar ”copiii îşi vor dubla cantitatea de teme”.

”Eu cred că dacă aplicăm acest ordin de ministru, copiii îşi vor dubla cantitatea de teme. Dacă facem o schemă pe hârtie, veţi vedea că acesta este rezultatul. Dacă iau aşa cum spune ordinul de ministru, oblig fiecare profesor din cei 17 pe care îi ai la liceu, să dea câte o temă. O să dea teme de orice fel şi la desen, pentru că toată lumea s-ar simţi datoare să dea o temă. Socotiţi pentru fiecare materie câte 15 minute şi vedeţi ce iese. Dar ce faci în 15 minute? Ar fi bun puţin echilibru, dar cred că acest ordin de ministru este un foc de paie. Poate că au fost intenţii bune care se vor întoarce împotriva noastră şi se vor transforma în constrângeri, părinţii şi elevii îşi vor lua nasul la purtare şi oricum este o regulă să nu schimbi regulile în timpul jocului. Programa nu s-a modificat însă, dar s-a modificat asta. Sunt curios să văd ce iese. Fiţi convins că multe şcoli nici nu vor băga în seamă acest ordin”, a declarat pentru News.ro profesorul de Limba şi Literatura Română.

UPDATE 19.00: Vestea nu a adus prea multă bucurie în rândul părinților care se tem că măsura nu va putea fi pusă în practică.

„Ideea este bună, dar, după părerea mea, nu va putea fi pusă în practică. Mi-e teamă că această idee se va întoarce tot împotriva elevilor, copiilor noştri. Se va ajunge până acolo unde nu li se vor mai da teme deloc. Ei nu înţeleg, oricum, toată materia la clasă. Altundeva este buba, nu la timpul de lucru pe care îl petrec elevii făcându-şi temele, ci la numărul mare de elevi dintr-o clasă”, a declarat pentru News.ro Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi – învăţământ preuniversitar.

Ministrul Educației a propus reglementarea temelor pentru acasă. Concret, pentru învătățământul primar, timpul pe care trebuie să îl petreacă un elev rezolvând temele date de profesori nu trebuie să depășească o oră, iar la gimnaziu, două ore.

„Ordinul este semnat. A fost o mică confuzie în spaţiul public, pentru că ordinul nu este încă postat pe site-ul ministerului, dar ordinul este semnat de săptămâna trecută, chiar înainte de mica vacanţă pe care am avut-o înainte de 1 decembrie. Am primit foarte multe mesaje, unele dintre ele de susţinere, de încurajare, alte persoane socotind că nu a fost decât o intenţie a noastră de a ajunge la acest ordin, o intenţie care nu a fost finalizată tocmai pentru că au fost şi voci critice care s-au ridicat împotriva acestui gen de reglementare, au apărut articole, pe bloguri, pe Facebook, tot felul de intervenţii. Ei bine, părinţi ne-au scris oarecum îngrijoraţi, crezând că am renunţat la această idee şi că de fapt am vrut să testez cum stau lucrurile şi că am spus ceva care nu corespunde realităţii. Nu, ordinul există şi ordinul a fost semnat şi urmează să fie şi postat pe site-ul ministerului”, a precizat ministrul Mircea Dumitru la RFI România.

Ministrul a mai spus că ordinul nu are caracter punitiv, adică nu vor exista sancțiuni pentru cei care nu îl pun în practică.