Sora lui Andrei Bucă, botezată în biserica în care a fost dus pe ultimul drum tânărul mort în Colectiv

Momente emoționante în familia lui Andrei Bucă, unul dintre tinerii morți în incendiul din Colectiv. Sora sa, Andreea, născută cu doar câteva zile înainte de Paște, a fost botezată.

Soții Marcela și Dorin Bucă și-au pierdut singurul fiu, Andrei, un tânăr de doar 29 de ani, care a murit în incendiul cumplit din clubul Colectiv din București. Chinuiți de durere, cei doi părinți au simțit că viața lor părea golită de conținut până când, cu doar câteva zile înainte de Paște, au primit un motiv să ia viața de la capăt.

Mama lui Andrei a născut la 52 de ani o fetiță perfect sănătoasă. „În momentul când a plecat Andrei dintre noi, am simţit că viaţa noastră nu mai are niciun sens. Am simţit un gol atât de mare încât, în fiecare zi când ne sculam, ne uitam unul la altul, ne luam în braţe şi plângeam. Dar am strâns din dinţi, nu ne-am lăsat şi ne-am înţeles, tot aşa, din priviri, uitându-ne unul la altul, că nu are rost să continuăm în această lume dacă nu mai facem un copil”, povestea Dorin Bucă.

Zilele trecute, micuța Andreea, care poartă numele fratelui său, a fost creștinată într-un cadru plin de simboluri pentru familia sa. Ceremonia a avut loc la aceeaşi biserică în care a fost dus pe ultimul drum Andrei, adică biserica ridicată chiar de familia Bucă.

Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, iar nașul Andreei a fost cel mai bun prieten din copilărie al lui Andrei, Cosmin Preda. Nici petrecerea de botez nu a fost lăsată la voia întâmplării, ci a avut loc pe nava Borcea, cea mai veche navă cu zbaturi din România, recondiţionată cu ani în urmă chiar de Dorin Bucă, ajutat de fiul său, Andrei.

Extrem de emoţionaţi, Marcela și Dorin au spus că au simţit în permanentă spiritul lui Andrei alături de ei şi că sunt convinși că el veghează asupra lor şi a surioarei lui.

Destine schimbate de incendiul de la Colectiv

Familia Bucă nu a fost singura căreia tragicul incendiu din Colectiv, în care 64 de tineri au murit, i-a schimbat viața. Virginia Mărăcine, o profesoară de Cibernetică la ASE care și-a pierdut şapte studenţi în incendiu, s-a oferit să fie voluntar SMURD. CITEȘTE AICI ÎNTREAGA SA POVESTE.

Pe 30 octombrie 2015, artificiile aprinse în timpul concertului trupei Goodbay to Gravity au cauzat moartea a 64 de tineri aflați în clubul Colectiv din Bucureşti. Alte câteva zeci au supraviețuit, însă trăiesc zi de zi cu rănile rămase, cu inimile îngreunate de dorul celor pe care i-au pierdut și cu ambiția de a face orice e nevoie pentru ca nimeni să nu mai treacă printr-o asemenea nenorocire.