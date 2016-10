În urmă cu 18 ani a venit pe lume, Virgil, primul copil din România conceput cu ajutorul procedurii de fertilizare în vitro. La vremea respectivă, reușita a fost o bucurie imensă atât pentru cei doi părinți, cât și pentru medicii care au făcut ca visul acestora să devină realitate.

Virgil este un copil pe care părinții și l-au dorit enorm. L-au așteptat să vină pe cale naturală, dar nu a fost posibil. Tocmai din acest motiv și-au făcut curaj și au apelat la ajutorul specialiștilor în reproducere umană asistată. Se întâmpla pentru prima dată în România. Procedura de fertilizare a fost un adevărat succes, iar după nouă luni a venit pe lume un băiețel. Au trecut de atunci 18 ani.

Băiatul născut în urma fertilizării în vitro l-a cunoscut pe medicul care l-a creat

Astăzi,Virgil Godeanu, elev în clasa a VII la unul dintre cele mai bune colegii din Capitală, l-a cunoscut pe medicul care i-a dat viață. Băiatul a fost invitat să taie panglica la inaugurarea unei clinici de fertilizare în vitro unde lucrează doctorul Konstantinos Pantos, specialistul care i-a ajutat pe soții Godeanu să-și împlinească visul de a deveni părinți.

”Am crescut cu idee că sunt o minune… Bucuria părinților mei a fost nemărginită atunci când au aflat că mă vor avea. Tocmai din acest motiv mi-au spus încă de când eram mititel cum am fost conceput. Mai ales că am fost prima reușită a acestei proceduri în România”, ne-a povestit Virgil. Băiatul este hotărât să urmeze o carieră în medicină.

În fiecare lună, în clinica din Atena care de astăzi are un sediu și la București, se fac in jur de 700 de fertilizari in vitro, cifra care o plaseaza pe primul loc in Europa. Procentul ridicat de reușită, dar și faptul că țara noastră este codașă în Europa la capitolul susținere a cuplurilor nefertile, au făcut ca un număr din ce în ce mai mare de români să ia drumul Greciei.

Numai in ultimii doi ani si jumatate, peste 1.600 de cupluri din România au apelat la ajutorul specialiștilor de la clinica din Atena și mai mult de jumătate dintre aceștia au reușit să-și vadă visul împlinit. “E dificil să îi spui unui cuplu că singura șansă de a avea un copil este fertilizarea în vitro. Cu atât mai greu este atunci când le spui oamenilor că trebuie să meargă în Grecia pentru asta. Este un mare disconfort. Sunt familii care nu au ieșit niciodata din țară”, spune Andreas Vythoulkas, unul dintre specialiștii clinicii.