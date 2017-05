O nouă alertă de securitate în Manchester. Universitatea Salford a fost evacuată

Universitatea Salford a fost evacuată, iar polițiștii sosiți la fața locului verifică un pachet suspect care ar fi fost găsit în campusul universității.

Buildings being evacuated on Peel Park campus; New Adelphi, Lady Hale and Clifford Whitworth library. Please follow instructions from staff.

