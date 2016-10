Andreea Marin divorțează. Andreea Marin a anunțat în această dimineață că divorțează de soțul său, medicul turc Tuncay Ozturk.

Iată scrisoarea postată pe contul său de Facebook:

”Oameni dragi,

Cum bine stiti, am invatat sa pretuiesc viata si in momentele sale de lumina, si in cele intunecate. Uneori, suprizele vietii nu sunt intocmai placute. Sunt momente in care, chiar daca inima te indeamna sa ramai unde te afli, trebuie sa ai taria de a pune pe primul plan respectul de sine si sa mergi mai departe.

O hotarare grea a survenit in aceste zile in viata mea: divortul.

Din respect pentru sentimentele profunde investite in ultimii ani in casnicia mea, va rog pe voi, prietenii de aici, dar si pe colegii din mass-media, sa intelegeti ca nu doresc sa mai fac nicio referire publica cu privire la acest subiect. Va rog tare mult sa ne respectati dorinta de liniste si intimitate, mie si fiicei mele.

Un divort este dureros, dar intotdeauna v-am spus si cred si astazi ca acesta nu este un obstacol de nedepasit. Nu voi pune pe umerii nimanui ceea ce port acum in suflet, dimpotriva, va rog sa ne intelegeti nevoia fireasca de discretie. O mama nu e niciodata singura. Ca femeie si mama, am multe motive sa imi continui viata cladind si zambind”.

Andreea Marin divorțează. S-au căsătorit în vacanță, în Quatar

Andreea Marin şi Tuncay Ozturk s-au căsătorit departe de ochii curioşilor şi departe de ţară, în timp ce se aflau în vacanţă. Nunta ar fi avut loc pe 22 decembrie 2013, exact in ziua in care mireasa a implinit 39 de ani. Informaţia despre mariajul celor doi a fost dezvăluită chiar de proaspătul mire, mai tânăr cu 11 ani, pe contul său de pe un site de socializare.

Cei doi s-au cunoscut la inceputul anului 2013, cel mai probabil, in Turcia, unde Andreea Marin mergea pentru a promova o clinica celebra, în care Tuncay lucra ca fizioterapeut. Mai târziu, când Marin a început să acuze probleme la nivelul coloanei vertebrale, medicii i-au recomandat o serie de sedinte cu un fizioterapeut si gimnastica medicala. Întâlnirile celor doi au fost tot mai dese, iar la scurt timp s-a mutat în România, unde s-a și angajat.

Andreea Marin divorțează. Certurile au apărut de câteva luni

Cei doi soți s-au iubit intens până mai acum câteva luni, când au apărut, potrivit apropiaților, și primele certuri în cuplu. Discuția cea mai aprinsă ar fi avut loc imediat după jaful din casa în care locuiesc, în momentul în care Ozturk ar fi mers la poliție să facă plângere, fără acordul consoartei sale. De atunci, chiar dacă Andreea și Tuncay ar fi încercat să revină la sentimentele dinainte, ceva parcă s-a rupt, dezvăluie surse din preajma lor.

Andreea Marin divorțează. Au încercat să își repare relația

Cei doi soți ar fi fost chiar și într-o vacanță special pentru a-și rezolva micile neînțelegeri, dar odată ce s-au întors în țară, nimic nu a mai fost ca la început. Fizioterapeutul turc ar fi avut o problemă și cu faptul că Zâna a plecat la New York, singură, când el avea nevoie de ea în țară, dar și cu faptul că Andreea ar fi vorbit cu fostul soț, în ziua în care tatăl ei a decedat. Mai mult, dacă până mai ieri nu avea ochi pentru nicio altă femeie, Tuncay este zărit tot mai des, ba la film, ba la restaurant, în compania asistentei sale, o blondă foarte sexy și tinerică, fapt care a dat tonul speculațiilor.

Andreea Marin divorțează. A treia căsnicie eșuată

Aceasta este a treia căsnicie a Andreei Marin care eșuează. Prima dată a spus ”Da” la vârsta de 18 ani, când s-a căsătorit cu un avocat pe nume Cristian Gheorghiță. Căsnicia a durat exact trei ani, la fel ca și cea cu medicul turc.

În 2006 s-a căsătorit cu artistul Ştefan Bănică Junior, iar în 2007 a născut-o pe Violeta. Din păcate nici această căsnicie nu a durat, iar cei doi au anunțat divorțul tot pe Facebook la începutul anului 2013.

Ştefan Bănică jr. a anunţat pe contul său de Facebook despărţirea de soţia sa, Andreea Marin.

„Dragii nostri, acest mesaj este pentru cei carora le pasa cu adevarat de evolutia noastra profesionala si personala si care ne respecta intimitatea. Dupa 7 ani de casnicie, am decis de comun acord ca e mai bine pentru noi sa ne separam, cu respect pentru tot ceea ce am construit impreuna si pentru copilul nostru. Planurile noastre de viitor nu mai coincid, dar vom continua sa avem o relatie civilizata, calda, atat pentru fetita noastra, cat si pentru noi. Ne-am trait relatia cu discretie, atat cat ne-a permis statutul de persoana publica, ce inseamna pentru altii in ziua de astazi, din pacate, transformarea vietii particulare intr-o telenovela. Dorinta noastra este sa depasim si acest moment cu aceeasi discretie, chiar daca suntem constienti de valul de speculatii si neadevaruri ce va urma, de aceea va rugam sa intelegeti decizia noastra de a nu acorda interviuri, spre a ne proteja familiile si mai ales copiii. Va multumim, un gand bun! Andreea si Stefan Banica”, a scris Stefan, pe Facebook.