Eduard Khil, baritonul rus comemorat de Google printr-un doodle special, ar fi împlinit, astăzi, 83 de ani. Desemnat ”artist al poporului” în Republica Rusă, artistul a devenit celebru abia spre finalul carierei, datorită unui cântec considerat experiment.

Eduard Khil a interpretat, în 2010, varianta vocală ”non-lexicală” a celebrei piese „I am very glad, as I’m finally returning back home”. ”Lălăiala” cum au numit-o atunci criticii muzicali, a prins foarte bine la public, cântecul devenind peste noapte un viral, iar baritonul alegându-se cu supranumele de „Trololol”, de la onomatopeele pe care le scotea în timpul interpretării.

De asemenea, cântecul lui Eduard Khil a fost asociat ”internet trolllingului” – o formă de manifestare online care, de regulă, stârnește o serie de controverse.

Iată-l, mai jos, pe Eduard Khil, cântând în manieră proprie piesa „I am very glad, as I’m finally returning back home”, în 1984, cu mult înainte de a deveni celebru.

Eduard Khil, muză pentru Putin

De asemenea, Eduard Khil a fost primul care a cântat „Where the Motherland Begins”, cântec interpretat și de Vladimir Putin la pian, în anul 2012, pe vremea când acesta era premier și participa la un eveniment caritabil.

Citește și

Un top de neuitat! Cele mai bizare femei din lume | FOTO

EXCLUSIV/ Povestea incredibilă a polițistului din Argeş bolnav de cancer care se încăpățânează să muncească

Cum se menţine veterana Marina Voica în formă, la 81 de ani. ”Fac gimnastică o oră pe zi și dansez singură în casă!”