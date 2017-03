Fără vize în Canada, de la 1 decembrie 2017. Românii care dețin o viză validă pentru SUA sau au primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani vor putea călători fără vize chiar de la 1 mai 2017, iar de la 1 decembrie 2017 toți cetățenii români vor putea merge în Canada fără viză, a anunțat, joi, ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton, în cadrul unei conferințe pe tema proiectelor urbane de tip Smart City.

„Vreau să disociez acordul de liber schimb UE-Canada de chestiunea vizelor. Sunt chestiuni complementare, dar nu identice. Am negociat cu Guvernul României eliminarea vizelor pentru turiștii români și acesta este o chestiune separată de acordul de liber schimb UE-Canada. Oficialii canadieni au evaluat România, am văzut progresele pe care le-au făcut în domenii precum pașapoartele, reglementarea migrației, etc și de acea cu încredere am convenit un acord în urma căruia cetățenii români vor putea, foarte curând, să călătorească în Canada fără vize. Concret, începând cu data de 1 mai 2017, un cetățean român care fie deține o viză validă pentru SUA sau a primit o viză pentru Canada în ultimii 10 ani va putea călători fără vize în Canada. Începând cu data de 1 decembrie toți cetățenii români vor putea merge în Canada fără viză”, a precizat ambasadorul Canadei.