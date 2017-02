Ivan Patzaichin a dat de necaz. ”Am alunecat și mi-am rupt tendonul!”, ne-a mărturisit fostul mare sportiv, cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară.

Ivan Patzaichin trece prin momente grele, după ce a suferit un accident cu totul neașteptat. Fostul mare sportiv a alunecat pe stradă, în urmă cu câteva zile, și s-a trezit pe masa de operații! Nici măcar n-a căzut, însă tendonul a cedat!

”Sunt acasă, cu piciorul imobilizat! Am alunecat și mi-am rupt tendonul. Am ajuns la spital, unde am fost operat”, a mărturisit, pentru Libertatea, Ivan Patzaichin.

Acesta a continuat: ”Nici măcar n-am căzut, însă tendonul a cedat. Asta e, acum sunt obligat să stau în pat cu piciorul imobilizat timp de șase săptămâni. Apoi, urmează recuperarea”.

Cu toate că a fost sportiv de performanță, situația în care se găsește este una cu totul inedită pentru fostul mare sportiv. Asta pentru că Ivan Patzaichin n-a mai suferit niciodată o astfel de accidentare.

”Asta este, stau acasă și aștept să treacă mai repede timpul pentru a putea merge din nou. E o situație inedită pentru mine, chiar nu sunt genul care să stau la pat. Din păcate, n-am ce face. Dar trec eu și peste această situație”, a conchis optimist cel poreclit ”Amiralul”.

Ivan Patzaichin are un palmares impresionant

Participant la nu mai puțin de șapte ediții ale Jocurilor Olimpice de vară, în 1968, 1972, 1976, 1980 și 1984, Ivan Patzaichin are un palmares extraordinar: șapte medalii, dintre care patru de aur și trei de argint!

În plus, Ivan Patzaichin câștigat nu mai puțin de 22 de titluri, la 11 ediții ale Campionatelor Mondiale!

Ca antrenor, a participat împreună cu elevii săi la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară: Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004 și Beijing 2008.

De-a lungul carierei de antrenor a cucerit peste 150 de medalii olimpice, mondiale și europene!

În 2016, Ivan Patzaichin a devenit Doctor Honoris Causa al Universității Naționale de Educație Fizică și Sport din București.