Uraganul Matthew face ravagii în urma lui. 113 oameni și-au pierdut viața până acum, iar joi seară se așteaptă ca acesta să lovească coasta de est Floridei. Școlile și universitățile au fost închise, iar mai multe curse aeriene au fost anulate.

UPDATE 21.2424: Barack Obama a declarat joi stare de urgență în Florida în contextul în care uraganul Matthew s-a intensificat și se apropie de sud-estul Statelor Unite.

UPDATE 20.20: Cel mai recent bilanț indică 113 morți. Cei mai mulți, 108, și-au pierdut viața în Haiti.

UPDATE 16.58: Un nou bilanț indică 69 de morți, dintre care 65 și-au pierdut viața doar în Haiti și patru în Republica Dominicană.

UPDATE: Un nou bilanț anunță că numărul victimelor uraganului Matthew a crescut la 39 de morți. Potrivit autorităților, 35 de persoane și-au pierdut viața în Haiti și patru în Republica Dominicană. Mai mult, se pare că uraganul și-a mărit iar intensitatea.

În Florida se fac pregătiri intense în așteptarea uraganului, a cărei intensitate a scăzut și a fost retrogradat cu o treaptă, la categoria 3. Guvernatorul a ordonat evacuarea voluntară sau forţată a zonelor de pe traiectoria furtunii. Şcolile şi universităţile sunt închise, iar autorităţile au anulat taxele de autostradă ca să încurajeze oamenii să plece, iar 1.070 de curse aeriene au fost anulate. Peste 500 de militari din Garda Naţională au fost mobilizaţi, iar alţi 6.000 sunt în alertă.

„Nu e nevoie să vă panicaţi. Nu e nevoie să vă speriaţi. Dar pregătiţi-vă, faceţi-vă bagajele şi plecaţi azi dacă locuiţi în zonele ameninţate”, a fost mesajul primarului din Jacksonville, Lenny Curry, pentru populație.

Peste 1,5 milioane de persoane au fost îndemnate să evacueze coasta sud-estică a statului Florida. De asemenea, și în Carolina de Sud, peste un milion de oameni care locuiesc în zonele de coastă au primit ordin de evacuare.

Potrivit NBC News, cel puțin 20 de oameni au murit în Haiti, inclusiv un tânăr de 26 de ani, care a murit după ce a salvat un copil care a căzut într-un râu. Patru morți au fost înregistrați în republica Dominicană, printre care trei copii și un adult, o persoană în Columbia și câte una în insulele St Vincent și Grenadine.

Mai multe case au fost distruse și în Cuba, dar aici nu au fost înregistrate victime. Uraganul Matthew a măturat provincia cubaneză Guantanamo cu rafale de vânt de 220 de kilometri pe oră. Patru localităţi cu o populaţie totală de 158.000 de oameni sunt izolate din cauza drumurilor blocate. La Baracoa, 70% dintre acoperişurile clădirilor au fost distruse de vântul puternic, care a scos copaci din rădăcini şi a pus la pământ stâlpi. Şase provincii cubaneze au fost în stare de alertă, iar autorităţile au evacuat în ultimele zile peste 1,3 milioane de persoane.

Complete destruction in Baracoa, Cuba from a combination of extreme wind and storm surge. Sad situation here. #HurricaneMatthew pic.twitter.com/JgUtW0vGjf

— Mike Theiss (@MikeTheiss) October 5, 2016