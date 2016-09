Când vine frigul avem tendinţa să consumăm mai mult şi mai gras. Specialiştii ne asigură că putem evita acumularea kilogramelor consumând anumite alimente de sezon care ajută la arderea caloriilor.

Nu este bine să te înfometezi când vrei să slăbeşti. Organismul îşi va lua revanşa pentru mesele peste care vei sări şi vei mânca mai mult apoi. Soluţia este să fii atent(ă) la ce mănânci. Iată ce ne recomandă nutriţioniştii să includem în dieta noastră zilnică.

Frunze de ţelină. Sunt foarte sărace în calorii, spre deosebire de partea albă, rădăcina. Două frunze de ţelină au doar 10 calorii (95% din greutatea lor fiind constituită din apă) şi foarte multe fibre.

Sfeclă roşie. Deşi conţine o cantitate mare de zahăr, sfecla este foarte săracă în calorii – doar 50 la o ceaşcă de sfeclă rasă. Combin-o cu alte legume şi vei avea un aliat de nădejde în lupta cu kilogramele.

Usturoi. Recent, oamenii de ştiinţă au descoperit un beneficiu mai puţin cunoscut al usturoiului – acela de a interveni asupra scăderii în greutate. Aşadar, nici o zi fără usturoi!

Broccoli. Este o legumă bogată în fibre şi nutrienţi, elemente esenţiale sănătăţii tale. În plus, este foarte săracă în calorii şi săţioasă.

Ciuperci. Gustoase şi hrănitoare, ciupercile sunt şi ele sărace în calorii (10 la 150 g), au foarte puţine grăsimi, multe fibre şi sunt bogate în potasiu, seleniu, riboflavină, acid folic, vitamina B6 şi zinc. Dacă vei consuma timp de două săptămâni ciuperci, vei slăbi vizibil.

Dovleac. Sărac în calorii, bogat în fibre, vitamine şi minerale, conţine şi mult betacaroten.

Porumb. Un ştiulete are doar 83 de calorii. În plus, este bogat în potasiu şi tiamină, fibre şi proteine. Este foarte săţios.

Varză. Un alt aliment bogat în fibre şi sărac în calorii (doar 20 de calorii la 150 g), care este şi foarte hrănitor.

Ardei iute. Dă gust şi aromă multor feluri de mâncare şi are extrem de puţine calorii. În plus, stimulează metabolismul, arzând grăsimile şi prelungind senzaţia de saţietate.

Păstârnac. Este o rădăcinoasă plină de savoare, dar săracă în calorii (doar 60 la 50 g). Induce senzaţia de saţietate foarte repede.

Citeşte şi:

Alimente SĂRACE ÎN CALORII care te vor face SĂ TE SIMȚI SĂTUL