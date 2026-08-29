„Legea anti-Timişoara a fost publicată în Monitorul Oficial. Ţinta PSD+AUR cu această lege: să vă omoare speranţa. Eu am o altă agendă: Timişoara şi România” a scris preşedintele USR pe Facebook.

Și a continuat: „Împreună cu voi, refuz să ne lăsăm umiliţi. Împreună cu voi, refuz să ne lăsăm descurajaţi”. 

Fritz a susținut că va transforma aceste 30 de zile rămase până își pierde mandatul de primar „dintr-un abuz într-un festival al faptelor prin care a schimbat Timişoara”.

„Pentru că asta îi sperie cel mai tare: că România se poate schimba prin muncă, seriozitate şi fără furăciuni. Şi din ziua 31 – în care eu tot timişorean voi fi – continuăm. Eu voi fi tot aici. Cu voi. Înainte, împreună”, a conchis el.

Ziua precedentă, președintele Nicușor Dan a promulgat Legea Integrității prin care președintele USR, Dominic Fritz, își pierde mandatul de primar în Timișoara.

„Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, și-a explicat șeful statului decizia.

Reamintim că Dominic Fritz a pierdut definitiv, în iunie, procesul cu ANI, Înalta Curte stabilind că acesta s-a aflat în conflict de interese. Ulterior, pe 17 august, CCR a declarat constituțională noua Lege a integrității, inclusiv amendamentul PSD care îl vizează și potrivit căruia aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese, inclusiv cele pronunțate înainte de intrarea în vigoare a legii, își pierd mandatul în 30 de zile.

Fritz este primarul Timișoarei din 2020 și președintele USR din iunie 2025.

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