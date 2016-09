Superponturi! Renovează şi reorganizează cămara!

Renovează şi reorganizează cămara! Reîmprospătează vopseaua pereţilor. Astfel vei evita eventualii musafiri nepoftiţi: molii de alimente, furnici, gândăcei, păianjeni. Curăţenia în cămară se face periodic, fie săptămânal, fie lunar. Apoi trebuie să ai în vedere trei aspecte: rafturile, recipientele şi ordinea depozitării.

Rafturile etajate

– Înainte de a cumpăra rafturile, măsoară corect suprafaţa cămării. Dacă încăperea e foarte înaltă, ţine la îndemână trepte pliante ca să ai acces şi la rafturile de sus.

– Poţi alege rafturi metalice sau din lemn, fixe sau mobile. Important este să nu fie foarte adânci, că să ai acces uşor la obiectele depozitate. Pentru rafturile fixe, te sfătuim să pui console în toate cele 4 colţuri, care să poată asigura o încărcare optimă a acestora, fără să iasă din perete.

– Rafturile mobile sunt bune pentru o cămară mai mare. Se asamblează uşor şi sunt stabile chiar şi pe o suprafaţă denivelată. Avantajul este că se pot scoate rapid când faci curat.

– Când instalezi rafturile, ai grijă să nu acoperi gura de aerisire.

– Pe lângă rafturi, mai poţi monta o bară cu cârlige, de care poţi atârna săculeţi cu seminţe, sacoşe sau buzunare textile pentru a depozita lucrurile uşoare. Astfel vei exploata la maximum spaţiul pe verticală.

Recipientele potrivite

– Pentru cămară, cele mai bune variante de depozitare sunt coşurile din răchită sau metal, dar şi cutiile din carton sau tăvile. Depinde de produsele depozitate şi de locul pe care îl ocupă.

– Pentru legume şi fructe sunt bune coşurile care le asigură aerisirea. Tot în coşuri poţi aşeza şi tigăile, formele de prăjituri, cuţitele mai mari, maşina de tocat, sucitorul etc.

– Tăvile şi cutiile din plastic sau sticlă sunt bune pentru obiectele uşoare: alimente, sfoară, hârtie de copt sau folie de aluminiu, prosoape de hârtie, pungi etc.

– Buzunarele din material textil se pot aşeza pe uşa cămării, în interior sau pe unul din pereţi, care e liber. Aici pui tot lucruri uşoare: funii de usturoi, cimbru uscat, capace de borcane etc.

Ordinea depozitării

– Aşază obiectele în funcţie de dimensiune şi de utilitate. Coşurile cu aparatele grele (mixere, robot, storcător de fructe etc.) este bine să fie puse pe raftul de jos.

– Sticlele şi borcanele goale le vei pune în spatele rafturilor, fiindcă le foloseşti mai rar.

– Dosarul cu reţete sau cartea de bucate să fie la-ndemână, ca să nu răscoleşti toată cămara după ele.