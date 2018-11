Tips & Tricks pentru Vinerea Neagra'

Este important ca pentru a profita la maxim de aceasta perioada a reducerilor de pana la 70-80%, sa iti faci o lista de achizitii pe care ti le doresti, studiind din timp piata si alegand oferta pe care o consideri cea mai avantajoasa tie.

Incearca sa nu cumperi produse care nu iti sunt de folos, astfel incat sa nu fii (mai tarziu) in postura de a detine un numar mult prea mare de achizitii nefolositoare.

Profita de sezonul reducerilor pentru a investi deja in cadouri pentru cei dragi, asigurandu-te inca de pe acum, ca nu vei fi suprasolicitat in perioada sarbatorilor de iarna.

Sfaturi utile pentru sesiunile de shopping online de BlackFriday

Inainte de a incepe sa faci cumparaturi de Black Friday, este recomandat sa ai o lista a produselor de care ai nevoie, astfel incat sa reduci din timpul petrecut prin magazine. Spre exemplu, daca iti doresti sa iti cresti nivelul de protectie al locuintei, gama vasta de produse oferite de Atu Tech in perioada de Black Friday iti sta la dispozitie online pe site-ul oficial. Aceasta firma prezinta o multitudine de beneficii si avantaje printre care se numara si:

Serviciile de instalare a achizitiilor pe care le faci si montarea cu ajutorul retelei de instalatori care sunt parteneri ai companiei;

Un foarte bun si prompt serviciu Relatii Clienti', inclusiv pentru suportul tehnic care este gratuit;

Livrarea la domiciliu se face in maxim 24-48 de ore (exista posibilitatea ca in perioada Vinerii Negre sa se depaseasca acest deadline datorita suprasolicitarii serviciului de curierat la nivel national);

Posibilitatea returului in maxim 30 de zile, pentru orice produs;

Garantia pentru produsele din gamele SAFER, LINOMATIK si LIFE care are o valabilitate de 3 ani;

Siguranta si transparenta fata fara de clienti prin securitatea oferita de marca TRUSTED.

O modalitate foarte eficienta si sanatoasa este achizitionarea online a produselor pe care ti le doresti si de care ai nevoie, datorita avantajelor pe care acestea le au:

Cumparaturile online sunt preferate in detrimentul celor din magazinele offline de din ce in ce mai multi clienti, datorita multitudinii de avantaje pe care le au, printre care se numara: Rapiditatea vizitarii galeriilor de produse; Gama vasta de achizitii care pot fi vizionate pe categorii, sortandu-se pe baza mai multor filtre selectate in functie de necesitatea cumparatorului; Lipsa agitatiei si reducerea posibilitatii intamplarii unor evenimente nefericite;

Accesarea platformei magazinului de oriunde, oricand, fara a fi nevoie de deplasarea intr-un punct de lucru.

Exista anumite criterii pe care este recomandat sa le iei in considerare inainte de a plasa o comanda online, deoarece acestea sunt direct legate de siguranta datelor tale (cu caracter personal si financiar), dar si de calitatea produselor primite:

Stabilitatea si rapiditatea platformei site-ului / aplicatiei;

Renumele brand-ului (magazinul / producatorul);

Recenziile shop-ului online;

Valoarea reducerilor in comparatie cu pretul initial;

Termenii si conditiile de livrare: Timp estimativ de primire a coletului; Posibilitatea de verificare a comenzii (existenta returului); Montarea sau instalarea achizitiei daca este cazul;

Modalitatile de plata (tranzactii bancare rapide si sigure, fara a fi nevoie interventia unor intermedieri, ori achitarea prin ramburs la primirea coletului).

BlackFriday-ul este oportunitatea perfecta pentru a achizitiona produse dintr-o gama vasta de categorii, avand posibilitatea de a te bucura de noi lucruri, in timp ce faci o investitie mica. Reducerile sunt oferite de magazine atat din mediul online, cat si de cele din offline. Initial aceasta perioada a scaderii excesive a preturilor era valabila pentru un interval scurt de timp, pe parcursul anilor ea exitanzandu-se din ce in ce mai mult, trecand granitele Americii si ajungand in majoritatea tarilor din intreaga lume.