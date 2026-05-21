Regimul din Iran își radicalizează poziția la negocieri

Invocarea acestei presupuse directive înseamnă că poziţia regimului islamic de la Teheran cu privire la una dintre principalele cereri ale SUA în negocierile de pace se radicalizează, notează sursa citată.

„Directiva liderului suprem şi consensul din cadrul establishmentului (de la Teheran – n.r.) sunt că stocul de uraniu îmbogăţit nu ar trebui să părăsească ţara”, a spus una dintre cele două surse iraniene.

Potrivit surselor, oamenii care dețin puterea la Teheran consideră că trimiterea materialului în străinătate ar face regimul mai vulnerabil la viitoare atacuri din partea SUA şi a Israelului.

Mojtaba Khamenei, un „ayatollah invizibil”

Ayatollahul suprem are ultimul cuvânt de spus în cele mai importante chestiuni de stat. Cu toate acestea, Mojtaba Khamenei nu a fost văzut încă dinainte de declanșarea operațiunii militare americano-israeliene Epic Fury, pe 28 februarie, iar adevărata sa putere în cadrul regimului este discutabilă. Mojtaba este fiul fostului ayatollah suprem, Ali Khamenei, ucis în primele ore ale operațiunii.

Totuși, ordinul invocat acum de partea iraniană pe surse ar putea să-l frustreze şi mai mult pe preşedintele american Donald Trump şi să complice negocierile pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu. Liderul republican de la Casa Albă insistă ca Iranul să nu dezvolte arme nucleare și cere ca orice acord de pace să includă o clauză în acest sens.

Donald Trump și Benjamin Netanyahu insistă pentru eliminarea programului nuclear militar al Iranului

Donald Trump a susținut la începutul acestei săptămâni că a amânat reluarea bombardamentelor pentru a favoriza semnarea unui acord de pace. Între timp, președintele american a semnalat că ar putea ordin pentru reluarea atacurilor spre sfârșitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare în lipsa unui acord.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că nu va considera războiul încheiat până când uraniul îmbogăţit nu va fi scos din Iran, regimul de la Teheran nu va înceta să mai sprijine miliţiile aliate din regiune, iar capacităţile sale în materie de rachete balistice nu vor fi eliminate.